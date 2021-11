Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Il tempo non promette bene, ma perché privarsi di un meritato fine settimana di relax e divertimento? Nella provincia pontina sono tanti gli appuntamenti interessanti: spettacoli, concerti e incontri, mostre e varie attività da svolgere. Dopo quasi due anni di pandemia, c’è tanta voglia di divertirsi, rilassarsi e vivere belle esperienze, sempre in sicurezza e nel rispetto delle norme anti COVID-19.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per il fine settimana:

Manifestazioni e visite guidate

– Favole di Luce a Gaeta

– Il ritratto emotivo di Dante al Festival delle emozioni

Spettacoli dal vivo e cultura

– Francesca Reggiani al Teatro Moderno

– Teatro Aperto a Priverno

– Dinosaur Show al Teatro Moderno

– Stanze al Teatro Pistilli di Cori

– A Fondi Sorelle per Sempre

– Concerti d’Autunno al Circolo Cittadino

–

–

Mostre

– Intrecci di Storia a Priverno

– Mostra fotografica a Priverno

– Il Silenzio dell’inchiostro a Bassiano

– Gabriel Sanchez in mostra a Latina

– la personale di Ana Segovia alla galleria Monti 8

– A Terracina la mostra "Duilio Cambellotti al di là del mare"

– Progetti di riqualificazione urbana del Liceo Artistico di Latina