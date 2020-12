Cosa fare nel weekend di Natale? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Un weekend di Natale molto lungo questo che sta arrivando, che in altri anni avrebbe visto molti partire per qualche giorno o approfittare per stare in compagnia di amici e parenti.

Purtroppo quest’anno l’epidemia di Coronavirus e le relative disposizioni per contenere i contagi non ci permettono tutto questo, ma possiamo comunque ravvivare il nostro Natale con una serie di eventi on line e ammirando le foto delle splendide luminarie e dei presepi che i vari Comuni della provincia hanno predisposto per tutto il periodo festivo e che sono visibili su Facebook e Instagram.

Spettacoli, cultura e arte



– Big Soul Mama in concerto a Natale

– Tutti giù dal palco letture e spettacoli on line

– Sabaudia Frame alla Galleria Papier

– Restless Time alla galleria Romberg di Latina

Natale in città:

– Christmas Light: luminarie a Latina

– Natale ad Aprilia

– Pace tra i Popoli: Natale a Cori

– Natale a Fondi: luminarie ed eventi on line

– Presepe sul Mare a Fondi

– Sermoneta: Natale di Luce nel Borgo

– Natale a Borgo Hermada

– Nettuno si illumina di speranza

– Anzio brilla di luci

– Luci e presepi a Torvaianica

– Messe in streaming dall'Arcidiocesi di Gaeta



