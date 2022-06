Cosa fare nel fine settimana? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Il prematuro caldo torrido sembra darci tregua per qualche giorno, quale occasione migliore per godersi la bella stagione? Per chi è in cerca di relax e divertimento, la provincia pontina offre tantissimi appuntamenti: spettacoli, musica, manifestazioni, arte e molto altro ancora.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per questo fine settimana.

Manifestazioni

– Aperture del Giardino di Ninfa

– Palio del Tributo

– Estate Privernate

– Camminare verso la musica a Fondi

– Elettron a Piana delle Orme

– Gaeta celebra la Giornata della Marina Militare

Spettacoli dal vivo e cultura

– I Grandi Uomini Rinascono al Circolo Cittadino

– Il centenario della nascita di Margherita Hack al Circolo Cittadino

– Le Parole dei talenti: Grassucci presenta Ucraina la guerra vista da lontano

– Giornata della Cultura a Itri

Mostre

– Orizzonte degli eventi: personale di Enzo Lisi al MADXI

– Cyprus la personale di Nell Nicholas da Monti 8

– Intruso nello Studio a Latina

– Sorella Povertà al MUG

– La personale di Marianna Galati da Benacquista

– Il Sogno del Latte alla galleria Romberg

– Ezio Sciotti il maestro del cinema dipinto, a Cisterna

