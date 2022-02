Cosa fare nel fine settimana? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Fine settimana che precede la festa di San Valentino, sia per le coppie di innamorati che per i single, con il weekend arriva il momento di rilassarsi, divertirsi e fare cose interessanti. I luoghi della cultura e le tante associazioni del territorio offrono diversi modi di farlo in sicurezza.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per questo weekend da fare in coppia o meno.

Escursioni e manifestazioni

– Escursione sui monti intorno a Bassiano

– Festa del Cioccolato Artigianale ad Aprilia

Spettacoli dal vivo

– Teatro di Domenica a Sabaudia

– Parenti Serpenti a Pontinia

– Famiglie a Teatro a Formia

Incontri e cultura

– I weekend di Convivium a Priverno

– Gli incontri di Convivium a Priverno

– I Sapori del Teatro a Cori

– Incontro con Clementina Gily Reda a Formia

– Il 900 di Emilio Greco

Mostre

– La personale di Toru Hamada alla Romberg di Latina

– Don’t Worry Baby: la personale di Pacifico Silano

– Antonella Catini in mostra all’Oxer

