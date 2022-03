Cosa fare nel fine settimana? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Arriva il weekend: finalmente un po’ di tempo libero da dedicare a sé stessi, i propri cari e alle nostre passioni. La provincia pontina offre numerosi appuntamenti per il relax e il divertimento di tutti: escursioni, spettacoli teatrali, musica, arte e molto altro ancora.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per questo fine settimana.

Escursioni e manifestazioni

– La Radio e il Suono a Piana delle Orme

– Escursione sul Monte Trina

– Benvenuta Primavera a Fondi

Spettacoli dal vivo e cultura

– A Sezze Il Colore oltre lo Strappo

– Cenerentola in scena a Formia

– Ad Aprilia va in scena Due Botte a Settimana

– Cambiare lo Sguardo Noi Visti da Voi a Priverno

– Convivium a Cori

– Martorella presenta Mary Lou Williams, Maria Schneider e le altre



Mostre

– Arte per la Pace allo Spazio COMEL

– MAD Donna a Sabaudia

– Le Saette di Flenghi al MADXI

– La personale di Alessandra Chicarella alla Benacquista Assicurazioni

– Ninfa puro incanto a Cisterna

– La personale di Toru Hamada alla Romberg di Latina