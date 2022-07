Cosa fare nel fine settimana? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

L’estate prosegue, nonostante il caldo c’è comunque voglia di uscire e divertirsi. Per chi è in cerca di relax e di qualcosa di interessante da fare la provincia pontina offre tantissimi appuntamenti: spettacoli, musica, degustazioni, manifestazioni, arte e molto altro ancora.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per questo fine settimana.

Manifestazioni e visite guidate

– Street Food a San Felice Circeo

– Aprilia in Fiore

– Festa della Mietitura a Chiesuola

– Festa del gelato e sfilate a Pontinia

– Un’estate da vivere… a Minturno e Scauri

– Passeggiate Poetiche al Tempio di Giove Anxur

– Formia Archeologica: visite guidate estive

– R…Estate a Fondi

– Estate Privernate

– Upper Seeds Estate a Latina

– Aperture del Giardino di Ninfa

– Cinema all’aperto: la programmazione estiva del Corso

Spettacoli dal vivo e cultura

– Il Parco e la Commedia a Sabaudia

– Sermonet’Amo e i suoi Fratelli

– Festival del Teatro Classico a Formia

– Libri al Parco a Terracina

– Fondi Music Festival

– Gaeta Jazz Festival

– 51° Estate Musicale a Gaeta

– Salotti musicali: Peppe Voltarelli canzoni a 4 zampe

– Ninfa Jazz: musica al giardino di Ninfa

– 58° edizione del Festival Pontino di Musica

– Musica e Arte all’Oasi Naturalistica Lago di Paola

– Ardea Jazz

– Immersioni Sonore: concerto all'alba sul mare



Mostre

– La Spada di Cesare Borgia in mostra al Castello Caetani

– Città Siderali: la personale di Alberto Manzetti

– Orizzonte degli eventi: personale di Enzo Lisi al MADXI

– Il Sogno del Latte alla galleria Romberg

– Ezio Sciotti il maestro del cinema dipinto, a Cisterna

