Cosa fare nel fine settimana? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Ormai l’estate è arrivata, il caldo non da tregua e molti preferiscono andare al mare e magari godersi una serata di divertimento, altri invece amano le escursioni e le visite guidate. Per chi è in cerca di relax e divertimento, la provincia pontina offre tantissimi appuntamenti: spettacoli, musica, manifestazioni, arte e molto altro ancora.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per questo fine settimana.

Manifestazioni, visite guidate, escursioni

– Aperture del Giardino di Ninfa

– Sagra della Bufala a Borgo Hermada

– Giornate del Rifugiato a Latina

– Estate Privernate

– Escursione sul Lago di Paola in dragon boat

– Passeggiate poetiche nell’oasi naturalistica Lago di Paola

– Palio del Tributo a Priverno

– Visite Guidate al Cisternone Romano

– Upper Seeds Estate a Latina

– Carosello Storico a Cori: il Giuramento dei Priori

Spettacoli dal vivo e cultura

– Altre Storie: musica e incontri a Latina

– Sermonet’Amo e i suoi Fratelli

– Le Parole dei talenti: Virginia Verde presenta Una Vita da Inseguire

– Aperitivi di Parole al Tempio d’Ercole

– Aprilia Book and Comics



Mostre

– Le opere del Collettivo The Bounty KillArt in mostra allo Spazio COMEL

– Orizzonte degli eventi: personale di Enzo Lisi al MADXI

– Cyprus la personale di Nell Nicholas da Monti 8

– Intruso nello Studio

– Sorella Povertà al MUG

– La personale di Marianna Galati da Benacquista

– Il Sogno del Latte alla galleria Romberg

– Ezio Sciotti il maestro del cinema dipinto, a Cisterna

