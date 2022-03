Cosa fare nel fine settimana? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Arriva il weekend: finalmente un po’ di tempo libero da dedicare a sé stessi, i propri cari e alle nostre passioni. La provincia pontina offre numerosi appuntamenti per il relax e il divertimento di tutti: spettacolo, musica, arte e molto altro ancora.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per questo fine settimana.

Manifestazioni

– Arte in Danza a Fossanova

– Festa del papà a Zoomarine

– Festa del papà a Fondi

– Apertura del Giardino di Ninfa

Spettacoli dal vivo e cultura

– Montagne Russe al Teatro Moderno

– Pojana e i suoi Fratelli al Fellini

– Cantata dei Giorni Infami a Formia

– Stasera con Uccio al Teatro Europa

– Mistero in 4 atti a Cori

– Valdesi a Colleferro alla Casa del Combattente

– La Storia dei Nomadi a Priverno

Mostre

– Arte per la Pace allo Spazio COMEL

– Le Saette di Flenghi al MADXI

– La personale di Alessandra Chicarella alla Benacquista Assicurazioni

– MAD Donna a Sabaudia

– Ninfa puro incanto a Cisterna

– La personale di Toru Hamada alla Romberg di Latina