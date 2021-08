Cosa fare nel fine settimana? Gli eventi a Latina e nella provincia pontina

Rassegne, concerti, spettacoli, arte, escursioni e visite guidate: tanti gli appuntamenti del weekend nel territorio pontino per tutti ed in sicurezza

Proseguono gli eventi nell’estate pontina. Sono tanti gli appuntamenti in programma anche questo fine settimana da vivere tra concerti, spettacoli teatrali, mostre, incontri ed escursioni e visite guidate. Tutti sono organizzati nel rispetto delle norme in vigore per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

Ecco qualche suggerimento per questo fine settimana

Manifestazioni estive

- “Festa Grande a Mezzagosto” a Priverno

- “Suoni divini tra le radici della nostra Regione” a Fondi

– Notti Magiche al Drive in del Golfo

– Prossedi d'estate

– Estate a Sermoneta

– Estate a Cisterna

– Eventi Estivi al Giardino di Ninfa

– Fondi RestArt

– Eventi estivi al Parco Vasco da Gama

– REstate a Cori

– Mediterranea: gli eventi estivi a San Felice

– Estate in Comune a Latina

– Piazza Santa Barbara Village a Sabaudia

- “Puntini Fest” a Bassiano, Priverno e Sezze

- Piazza Santa Barbara Village a Sabaudia

- Visite guidate al Cisternone Romano a Formia

- Visite guidate ed escursioni a San Felice Circeo

- Proiezioni all'arena del Multisala Corso a Latina

- A Minturno l’Ape Teatro racconta le avventure di Pinocchio

Musica

- Festival dei Cantautori Italiani a Sabaudia

- Concerto della Fanfara dei Carabinieri a Fondi

- Anxur in Jazz a Terracina

– Concerti a Villa Torrione

– A Roccagorga Rumori in Piazza

– Ecosuoni a Terracina

Mostre

- “I Sikh - storia fede e valore nella Grande Guerra” a Fondi

- “Foce Verde nel Tempo” a Borgo Sabotino

- “I Maestri del ‘900” a Priverno

– A Terracina la mostra "Duilio Cambellotti al di là del mare"

– Ludus al Quartiere Nicolosi

– Essereesseri 2001-2021: l’antologia di Ersilia Sarrecchia

– Biennale Internazionale d'arte a Fondi

– Ben Ormenese alla Pinacoteca di GaetaBen Ormenese alla Pinacoteca di Gaeta

– Piranesi a Cori ed eventi correlati

