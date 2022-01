Cosa fare nel fine settimana? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Finalmente arriva il fine settimana, la situazione non è facile, ci meritiamo davvero un paio di giorni di riposo, leggerezza e divertimento. I luoghi della cultura e le tante associazioni del territorio offrono diversi modi di farlo in sicurezza.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per questo weekend.

Escursioni e visite guidate

– Escursione ai Ruderi del Castello di Collemezzo

– Escursione “Il mare d’inverno”

Spettacoli dal vivo e cultura

– L’uomo ideale in scena al Moderno

– Manuale di sopravvivenza in scena a Formia

– I Week end di Covivium a Priverno

Mostre

– Don’t Worry Baby: la personale di Pacifico Silano

– Antonella Catini in mostra all’Oxer

– La personale di Patrizio Marafini alla Benacquista

– Porticato Gaetano