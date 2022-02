Cosa fare nel fine settimana? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Un weekend particolare questo in arrivo con il Carnevale a farla da padrone, ma per chi non ha voglia di mascherarsi e celebrare questa festa, ci sono tantissimi altri appuntamenti interessanti da considerare: escursioni, spettacoli teatrali, musica, arte e molto altro ancora.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per questo weekend.



Escursioni e manifestazioni

– Ciclotrekking al parco del Circeo

– Buona domenica sul lungomare di Latina

Spettacoli dal vivo

– Extraliscio il concerto a Pontinia

– 50 sfumature di Pino al Teatro Europa

– S/coppia D/istruzioni per l’uso a Priverno

– Gedeone cuor di Fifone in scena a Formia

Incontri e cultura

– Gli incontri di Convivium a Priverno

– Convivium a Cori

– Il 900 di Emilio Greco

Mostre

– Opere d'arte a Priverno: mostra fotografica

– Ninfa e i Caetani: la mostra a Tor Tre Ponti

– Ninfa puro incanto a Cisterna

– Strati la personale di Andrea Dros Canò al MUG

– La personale di Toru Hamada alla Romberg di Latina

– Il Museo si fa Piccolo: la mostra

– Antonella Catini in mostra all’Oxer