Cosa fare nel fine settimana? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Arriva il weekend: finalmente un po’ di tempo libero da dedicare a sé stessi, i propri cari e alle nostre passioni. La provincia pontina offre numerosi appuntamenti per il relax e il divertimento di tutti: escursioni, spettacoli teatrali, musica, arte e molto altro ancora.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per questo fine settimana.

Escursioni e manifestazioni

– Priverno celebra San Tommaso d’Aquino

– Il Sentiero di Circe all'Azienda Ganci

Spettacoli dal vivo e cultura

– Josefine al Teatro Fellini

– Il Gatto con gli Stivali al Teatro Gigi Proietti

– Coppia Aperta quasi Spalancata al Teatro Moderno

– Città in Blues a Formia

– Convivium a Cori



Mostre

– Opere d’arte di Priverno

– Le Saette di Flenghi al MADXI

– La personale di Alessandra Chicarella alla Benacquista Assicurazioni

– Ninfa puro incanto a Cisterna

– La personale di Toru Hamada alla Romberg di Latina

– Antonella Catini in mostra all’Oxer