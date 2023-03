Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 25 e domenica 26 marzo

Si avvicina Pasqua, iniziano le celebrazioni religiose, ma anche le varie attività benefiche, nonostante qualche giornata più rigida la primavera sgomita per tornare. Il fine settimana dunque è il momento migliore per godersi il meritato risposo ammirando le bellezze naturali che il nostro territorio offre, oppure assistendo a spettacoli teatrali, visitando mostre e svolgendo varie attività divertenti.

Come sempre la provincia pontina offre moltissime occasioni per farlo: dagli spettacoli dal vivo all’arte, alle manifestazioni alle visite guidate, musica e divertimento per tutti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Aspettando Pasqua

La Pasqua si avvicina e iniziano gli eventi a essa collegati, in particolare nella provincia pontina sono molte le manifestazioni di grande livello riconosciute a livello nazionale e oltre tra queste c’è senz’altro la Passione di Cristo di Maenza che avrà inizio già la domenica delle palme, per avere il suo clou nel giorno di Venerdì Santo. Anche Aprilia, sebbene la sua tradizione sia più giovane, nella giornata di domenica propone una rappresentazione in costume della Via Crucis.

Visite guidate

Un fine settimana tutto dedicato alla scoperta delle bellezze che ci circondano e alle quali spesso neanche facciamo caso: con le visite guidate a Sermoneta e l’escursione sulla via Francigena da Valvisciolo al Borgo Medievale, gli ingressi al Giardino di Ninfa e le visite gratuite ai musei durante la prima domenica del mese.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti gli spettacoli teatrali che si terranno durante questo fine settimana: al Moderno di Latina si segnala una versione moderna de Il Fu Mattia Pascal, a Sezze l’ultimo appuntamento con Aspettando Polline vedrà in scena Edipus, mentre ad Aprilia Francesco Paolantoni presenta il suo divertente “O…Tello, o…Io”

Mostre

Come sempre, tante le mostre d’arte a Latina e provincia: sarà inaugurata presso l’ICAR la personale di Alessandra Chicarella “Diario di Viaggio” mentre prosegue la mostra fotografica Echi dalla Turchia presso la casa di quartiere in viale XVIII dicembre a Latina.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.