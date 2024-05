Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 1 e domenica 2 giugno

Arriva finalmente il fine settimana, due giorni per riposarsi e divertirsi con la festa della Repubblica, che purtroppo per chi sperata in un ponte, cade di domenica. Come sempre nella provincia di Latina ci sono tanti appuntamenti per tutti i gusti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Con l’arrivo della bella stagione si moltiplicano le feste di piazza, e le sagre come accade a Borgo Podgora con la Festa della Birra e a Borgo Montenero con la Sagra dello Zucchino che aprirà il Montenero Summer Village, appuntamenti per tutta l’estate e tutti i gusti, e celebra una eccellenza del nostro territorio. A proposito di bellezze pontine, è aperto anche il Giardino di Ninfa dove poter prenotare la propria visita guidata.

Celebrazioni Religiose

In questo fine settimana cade il Corpus Domini, celebrazione religiosa che si festeggia spesso accompagnandola con una Infiorata, ovvero quadri realizzati con petali di fiori e altri materiali assolutamente riciclabili, come accade quest’anno a Fondi con la seconda edizione della sua infiorata e a Maranola a Formia dove il Corpus Domini sarà unito alla festa per il patrono Sant’Erasmo e la Notte Rosa durante la quale si terrà il concerto di Arisa. Anche Gaeta festeggia i suoi patroni SS Erasmo e Marciano con due giorni di festa con il concerto di LDA, al secolo Luca D'Alessio, figlio di Gigi.

Cultura

Si conclude il Maggio dei Libri con una manifestazione che si tiene nel cuore del quartiere Nicolosi a Latina: la Fiera del libro. Il fine settimana di eventi culturali sarà anticipato di venerdì con la presentazione del libro Il Delitto Matteotti che vedrà lo storico Mauro Canali alla libreria Feltrinelli di Latina.

Spettacoli dal vivo

Musica, teatro e danza, a Latina in questo week end ce n’è proprio per tutti i gusti: prosegue la maratona teatrale di NDS Non solo Danza e FAP e i concerti della rassegna Novecento presso l’arena del Museo Cambellotti.

Mostre

Tanti gli appuntamenti anche per gli amanti dell’arte: si conclude con una serie di eventi la mostra Livia e le Altre Raccontano che valorizza i luoghi della cultura lungo la via Appia; al centro anziani Vittorio Veneto si terrà la mostra degli allievi del corso di pittura, mentre proseguono: a Formia la personale di Normanno Soscia “Tra Sacro e Profano”; la mostra “Le donne della palude” di Claudio Cecconi al Circolo Cittadino di Latina; alla OmniArt la collettiva Art is Now.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.