Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 1 e domenica 2 ottobre

È arrivato l’autunno, le giornate si accorciano, ormai siamo nel pieno del trantran quotidiano, ma non c’è posto per la malinconia! Nel fine settimana sono tanti gli eventi per staccare un po’ la spina e cambiare i nostri ritmi. Anche questo weekend, se volete passare qualche ora spensierata ci sarà l’imbarazzo della scelta: dalla musica dal vivo alla visite guidate, dall’arte alle manifestazioni e alle sagre e chi più ne ha, più ne metta.

Manifestazioni e visite guidate

In questo primo fine settimana di ottobre torna la Secolare Fiera di San Michele a Sermoneta, la manifestazione di antichissima tradizione che unisce il settore agricolo e zootecnico a quello commerciale oltre che al divertimento e al buon cibo. Mentre si potrà approfittare ancora di pochi weekend per visitare il Giardino di Ninfa e ammirarne gli splendidi colori autunnali prima della pausa invernale e di questo fine settimana per visitare il Teatro Romano di Terracina, aperto in occasione dell’Appia Day.

Spettacoli dal vivo e cultura

Tanti gli appuntamenti culturali del weekend, ecco qualche suggerimento: dalla rassegna dedicata al centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini che si terrà a Cori Pasolini Buio e Luce, allo spettacolo che celebra la libertà di stampa attraverso la figura della giornalista russa Anna Politkovskaja “Scrivo ciò che vedo” che si terrà a Latina, al concerto nel pieno della natura della rassegna Viaggio nell’Arte che si svolge a Fondi e agli appuntamenti di Ecosuoni al Complesso San Domenico di Fondi dedicati ad Alice nel Paese delle Meraviglie.

Mostre

Tante le mostre da visitare nel weekend: ultimi giorni per ammirare allo Spazio COMEL di Latina la mostra antologica dedicata ai 50 anni di carriera di Antonio Farina e a Sermoneta la mostra diffusa Sinfonia dell’Arte, al MadXI prosegue L’Orizzonte degli Eventi, mostra antologica dell’artista Enzo Lisi, al Castello Caetani di Sermoneta fino a fine settembre si potrà ammirare l’eccezionale Spada di Cesare Borgia.

Cinema

Come sempre sono tante le nuove uscite in sala, ecco cosa si potrà vedere nel fine settimana nelle sale pontine