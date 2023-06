Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 10 e domenica 11 giugno

È arrivato il caldo e la bella stagione, le scuole stanno finendo e si cominciano a sognare le vacanze. Per tutti coloro che vogliono passare un fine settimana all’insegna del relax e del divertimento non mancheranno le occasioni per farlo. Tanti gli eventi di questi giorni: manifestazioni, musica del vivo, mostre e visite guidate. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Tante le manifestazioni di questo fine settimana, alcune celebrano la storia, come le feste delle contrade di Priverno in attesa del Palio del Tributo, altre celebrano le tradizioni come la Fiera dell’Ascensione di Cisterna di Latina. Altre manifestazione prendono il via dalle celebrazioni religiose come nel caso della Festa di Mezzomonte a San Felice Circeo, o come celebrazione e promozione del territorio come la Festa Francigena nel Sud.

Visite guidate

Come sempre sono tante le iniziative volte alla scoperta delle bellezze del nostro territorio e della sua antica storia: come l’escursione sul Monte Orlando per ammirare il tramonto sul golfo di Gaeta. Per chi ama il verde, i fiori e le piante invece sono aperti e visitabili il Giardino di Ninfa e il Giardino della Landriana.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti gli appuntamenti con lo spettacolo dal vivo e la cultura in questo week end: a Sermoneta prende il via il festival di teatro dialettale Sermonet’Amo e i suoi Fratelli, a Latina arriva il Circo di Maya Orfei e lo spettacolo Madagascar. Alla Chiesa dell'Immacolata si terrà un concerto di musica classica e sacra in onore di Sant'Antonio. A Sabaudia torna la rassegna Libri nel Parco con la presentazione dell’ultimo libro di Dacia Maraini, mentre a La Feltrinelli la scrittrice Giulia Di Napoli incontra i lettori per un firmacopie.

Mostre

Tante anche le mostre nel territorio pontino: saranno inaugurate questo sabato Attimi la personale dell’artista romano Claudio Marinone allo Spazio COMEL e Texto 1 con le opere di Daisy Triolo che vivificano le poesie di Giuseppe De Paolis. Proseguono a Cisterna Le Vie dello Spirito, a Fondi la grande collettiva Metamorfosi, al giardino di Ninfa la personale Coltivare un Sogno e a Formia la mostra di street art My Song.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.