Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 11 e domenica 12 febbraio

Fine settimana di freddo gelido, ma questo non fermerà chi ha voglia di divertirsi e rilassarsi durante il week end e soprattutto chi vorrà festeggiare il Carnevale tra sfilate in maschera ed escursioni. Come sempre la provincia pontina offre moltissime occasioni per farlo: dagli spettacoli dal vivo all’arte, alle manifestazioni alle visite guidate.

Carnevale pontino e manifestazioni

Si comincia a pensare al Carnevale, già da questa domenica inizierà il tour del Carnevale pontino, e anche a Sabaudia proseguono i festeggiamenti. Tra le manifestazioni più amate arriva a Piana delle Orme la mostra-convegno La Radio: Marconi e il Vaticano. Al Museo Archeologico di Priverno, per celebrare San Valentino si terranno alcune visite guidate a tema.

Escursioni e incontri

Anche se il freddo incalza questo febbraio, non si fermano le escursioni alla scoperta del nostro splendido territorio: I Reali in Maschera, escursione in costume a Minturno, Giocabosco per conoscere gli animali che vivono nel Parco del Circeo attraverso tracce e impronte e infine il secondo appuntamento con Il Quartiere è il nostro giardino a Latina.

Spettacoli dal vivo

In questo week end saranno diversi gli spettacoli dal vivo in tutta la provincia. Tra gli spettacoli teatrali si segnalano presso il Teatro delle Arti di Latina, Immagination lo spettacolo di trasformismo e magia per tutta la famiglia e Assolo, il monologo che vede protagonista Elisabetta Femiano. Ad Aprilia andrà in scena la commedia Che disastro di spettacolo. Ultimi giorni per assistere allo spettacolo del circo Millennium, il circo senza animali.

Cultura e arte

In questo fine settimana sarà inaugurata allo Spazio COMEL di Latina la personale dell’artista di origini persiane Mostafa Rahimi Vishteh, mentre saranno visitabili fino a domenica la mostra Ritratto d’Artista che propone le opere di Laura Marcucci Cambellotti e la collettiva di artisti pontini Diversi Universi presso il Centro Culturale Morbella.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.