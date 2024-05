Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 11 e domenica 12 maggio

Arriva finalmente il fine settimana, due giorni per riposarsi e divertirsi. Come sempre nella provincia pontina ci sono tanti appuntamenti per tutti i gusti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni e visite guidate

Un fine settimana davvero ricco di manifestazioni che celebrano le tradizioni del territorio come la Fiera dell’Ascensione a Cisterna, che ricorda le antiche usanze pastorali, la festa della Madonna del Soccorso a Cori, che tramanda l’antica devozione della città; la manifestazione de Le Torce rito ben augurale con origini che si perdono nella tradizione cristiana del V-VI secolo animerà Sonnino. Fondi festeggia le mamme con una manifestazione che da il via al Fondi Spring Festival.

Nel week end sarà aperto anche il Giardino di Ninfa per visitare il connubio tra natura e rovine dell’antica città.

Cultura

Con il mese di maggio arrivano due manifestazioni culturali tipiche di questo periodo: il Maggio Sermonetano che porta nel borgo medievale ogni fine settimana spettacoli dal vivo, incontri, mostre e tanto altro; e il Maggio dei Libri incontri con autori e dibattiti che si tengono dal giovedì alla domenica in vari punti della provincia di Latina e non solo. A Priverno in occasione della Festa della Mamma si terrà un laboratorio didattico per bambini.

Spettacoli dal vivo

Il week end sarà anticipato nel pomeriggio di venerdì dalla manifestazione Diaphorà’s Got Talent, durante la quale i ragazzi dell’associazione si sfideranno in gare di canto, ballo e musica. Nel fine settimana presso il teatro di Opera Prima si terrà la prima dello spettacolo Wilde Loves di e con Piero Morelli, presso l’Ateneo delle Arti, sempre a Latina, si potrà assistere all’ultimo appuntamento di Incontri con la Chitarra, anteprima del Caroso Festival.

Mostre

Tanti gli appuntamenti anche per gli amanti dell’arte: allo Spazio COMEL sarà inaugurata la personale dell’artista Alessandra Rovelli “Il Senso Mutevole del Nostro Andare”. Alla Galleria Monti 8 prosegue la personale dell’artista newyorchese Stephen Buscemi “Blue Star”; a Sermoneta c'è la mostra diffusa Tra Ragione e Follia, all'interno del Maggio Sermonetano; al MADXI si può ancora visitare la mostra di Euro Rotelli all’interno della manifestazione Potere del Sapere; in vari musei della provincia di Latina prosegue anche la mostra itinerante Livia e le Altre raccontano; alla OmniArt la collettiva Art is Now; al MUG la mostra fotografica Titreşimler – Vibrazioni.



Cinema

Al cinema Corso di Latina saranno presenti il regista Simone Godano e l’attore Gabriel Montresi per la presentazione del film Sei Fratelli.

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.