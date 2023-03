Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 11 e domenica 12 marzo

Ancora qualche pioggia e temperature rigide, ma questo non fermerà la voglia di divertirsi e rilassarsi nel fine settimana. Come sempre la provincia pontina offre moltissime occasioni per farlo: dagli spettacoli dal vivo all’arte, alle manifestazioni alle visite guidate, musica e divertimento per tutti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni ed escursioni

Un fine settimana dedicato soprattutto alle eccellenze enogastronomiche del territorio celebrare con diverse manifestazioni: dalla Sagra Falia e Broccoletti a Priverno alla kermesse Favole di Gusto a Gaeta che prosegue per il secondo week end fino ad arrivare a Una Notte al Museo al MUG di Latina durante la quale degustare e acquistare prodotti locali. Proseguono anche le celebrazioni di San Tommaso e le escursioni ne I Luoghi della Via Francigena, stavolta alla scoperta di Priverno e del borgo medievale di Fossanova.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti eventi culturali anche in questo fine settimana: anticipando il week end venerdì 10 marzo sarà a Cisterna Walter Veltroni che presenterà la sua ultima fatica letteraria, lo spettacolo Infanzia Felice al teatro Gigi Proietti di Priverno e il primo appuntamento con la prosa al Teatro D’Annunzio di Latina con lo spettacolo Pour un Oui ou Pour Un Non. Gli spettacoli dal vivo proseguiranno nel fine settimana con Il Sequestro che vedrà protagonista Roberto Ciufoli e Nino Formicola al Teatro Moderno di Latina e lo spettacolo di danza Imprinting all’Ateneo delle Arti. A Gaeta nel corso di sabato pomeriggio sarà presentato il libro Il Segreto del Respiro.

Cultura e arte

Anche questo fine settimana saranno tante le mostre a Latina e provincia: saranno inaugurate la personale di Venanzio Manciocchi allo Spazio COMEL, Circe la fascinosa montagna e la collettiva Suggestioni di una quasi primavera al Polo Artistico Culturale del Morbella. Proseguono invece le mostre L'Arte è Cultura a Cisterna e la personale dell’artista americano Pacifico Silano al SusiHub di Latina.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.