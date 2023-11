Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 11 e domenica 12 novembre

Lontani da i vari ponti e festività, il fine settimana è l’oasi felice in cui riposare, divertirsi e trovare cose da fare in famiglia, con gli amici o con il partner. Per chi rimane in città però ci sarà modo di divertirsi e svagarsi con le tante iniziative, manifestazioni, spettacoli dal vivo che si tengono a Latina e provincia.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Come sempre nella provincia pontina non mancano le occasioni per promuovere i luoghi e le eccellenze enogastronomiche come nel caso della Festa d’Autunno che si tiene a Pontinia o con il Terracina Ghost Tour, una visita guidata teatralizzata a tema per scoprire le bellezze della bella città pontina. In realtà in vari comuni si comincia a pensare al Natale con il Castello di Babbo Natale a Maenza o con l’inaugurazione dell’ottava edizione di Favole di Luce a Gaeta.

Spettacoli dal vivo

Tanti gli spettacoli in questo fine settimana in cui ripartono molte delle stagioni teatrali. Al teatro D’Annunzio va in scena il monologo di Pierpaolo Spollon Quel che provo dir non so, al Teatro San Francesco di Latina la divertente commedia Grisù, Giuseppe e Maria, a Formia per la rassegna Senza Sipario ci potrà assistere allo spettacolo I Muratori. Anche il Fellini di Pontinia riprende le attività con due appuntamenti DOTS, spettacolo di danza, e Fabbrica, si potrà ammirare dei ballerini danzare anche al Teatro Europa di Aprilia dove andrà in scena un grande classico Il Lago dei Cigni. A Priverno c’è invece uno spettacolo dedicato al pubblico più giovane Cenerentola in Bianco e Nero. Per gli amanti del jazz torna anche la rassegna invernale della 52nd Jazz che propone il concerto dell'Elisabetta Antonini Quartet.

Mostre

Tante le mostre in corso nella nostra provincia: si conclude con la cerimonia di premiazione dei vincitori della X edizione del Premio COMEL The Aluminium eXperience, proseguono invece l’Omaggio a Italo Calvino alla Galleria Lydia Palumbo Scalzi, alla galleria Monti 8 la personale dell’artista americano Gabriel Madam e la bipersonale La Linea del Colore alla OmniArt Open Gallery

Cinema

Per gli amanti del cinema che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.