Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 12 e domenica 13 agosto

Fine settimana che fa ponte con Ferragosto: molti pontini saranno in ferie, tanti saranno partiti per le vacanze, ma molti sono rimasti in città senza contare i turisti in visita in tutta la provincia. Cosa fare dunque in questo lungo fine settimana di Ferragosto? In tutta la provincia sono tanti gli eventi in programma in questi giorni.Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Rassegne estive

Ricchi di eventi e appuntamenti i calendari della programmazione estiva dei vari comuni della provincia pontina: musica e cultura a Sabaudia, divertimento per grandi e piccini a Priverno, visite guidate e spettacoli dal vivo a Sermoneta, sport e musica dal vivo a Latina, appuntamenti per tutti i gusti al centro di Formia, tre mesi di eventi in programma nella rassegna Fondi sotto le Stelle.

Manifestazioni

Un week end ricco di eventi come l’attesa Festa Medievale al Borgo di Fossanova a Priverno, o gli ultimi giorni per sentire buona musica e mangiare bene alla Festa della Birra di Borgo Montello. In questo fine settimana iniziano anche molte delle manifestazioni che si protrarranno fino a Ferragosto e al giorno successivo in cui si celebra San Rocco, santo patrono a Cisterna e a Bassiano.

Visite guidate

Come sempre sono tante le occasioni per ammirare più da vicino e conoscere meglio le bellezze della nostra provincia con tante visite guidate come quella organizzata al Parco di Pantanello per ammirare le stelle cadenti, o quella al Parco Archeologico Privernum al tramonto e quella serale al borgo medievale di Sermoneta. Sono aperti e visitabili anche il Giardino di Ninfa e il Giardino della Landriana.

Concerti

Tanta la musica dal vivo in questo week end con la seconda serata del Caroso Festival, la manifestazione dedicata alla chitarra classica, i concerti della rassegna Ninfa Jazz all’interno della manifestazione Ninfa di Sera e Note d’Autore in concerto che anticipa i festeggiamenti dell’Assunzione a Stella Maris a Latina.

Spettacoli teatrali

Anche chi ama il teatro avrà l’imbarazzo della scelta: presso l’Area Archeologica di Caposele andrà in scena l’ultimo appuntamento del Festival del Teatro Classico che si chiuderà con Epos con il meglio di Iliade, Odissea ed Eneide recitato da Vincenzo Zingaro; se si preferisce ridere a crepapelle sempre a Formia si esibirà Marco Mazzocca nell’esilarante spettacolo Ciao Signò in scena presso l’Arena Cicerone sempre a Formia. A Itri andrà in scena La Libertà non può amarsi a metà nell’ambito della rassegna Sipario d’Autore.

Mostre

Tante anche le mostre nel territorio pontino: a Sabaudia sarà in esposizione la statua dell'Ulisse di Ugo Attardi, nel Museo dell’Abbazia di Valvisciolo è visitabile la mostra dedicata all’Arte Contemporanea, che si affianca alla prestigiosa collezione del museo. Presso lo splendido quartiere della Giudea a Fondi prosegue con diversi eventi collaterali la mostra Percorsi d’Arte. Sempre a Fondi ma al Palazzo Baronale si può visitare fino a settembre la grande collettiva Metamorfosi, mentre a Cisterna c’è la personale le Vie dello Spirito di Barbara Stamegna.

Cinema

Tra gli appuntamenti dedicati agli amanti del cinema, c'è la programmazione all'aperto del Multisala Corso di Latina. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.