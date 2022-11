Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 12 e domenica 13 novembre

Dopo una dura settimana di lavoro, beghe quotidiane e contrattempi dell’ultimo minuto finalmente arriva il fine settimana. È tempo di relax e divertimento e anche questo weekend, se volete passare qualche ora spensierata ci sarà l’imbarazzo della scelta: dagli spettacoli dal vivo alla visite guidate, dall’arte alle manifestazioni e chi più ne ha, più ne metta.

Visite guidate e attività all’aperto

Complice il bel tempo e le temperature decisamente alte per la stagione si possono fare ancora piacevoli passeggiate, escursioni e visite guidate alla scoperta delle bellezze naturalistiche e storiche del nostro territorio: con le Passeggiate Poetiche alla scoperta delle zone umide del Parco Nazionale del Circeo; a Fondi si potrà fare Trekking sull’Appia Antica mentre Il Sentiero di Circe propone birdwatching e disegno dal vivo sul lago dei Monaci; anche a Formia non mancheranno varie attività presso il Parco Riviera d’Ulisse. Un appuntamento da non perdere anche per i buongustai a Monte San Biagio con la sesta edizione di Castagne&Vino.

Cultura e spettacoli dal vivo

Anche questo weekend non mancheranno spettacoli dal vivo come l’appuntamento con Ecosuoni presso il Castello di Fondi con laboratori, seminari e la musica del Barbara Eramo Ensemble o lo spettacolo per ragazzi La Bella Addormentata all'interno della rassegna Famiglie a Teatro di Priverno; o gli incontri con gli autori: a San Felice Circeo in compagnia di Carlo e Renzo Piano ospiti d'eccezione dell'evento Alla Ricerca di Atlantide; al MUG di Latina con la presentazione dell’antologia Il Cammino delle Streghe.

Mostre

Tanti gli appuntamenti con l’arte a Latina città: arriva la mostra conclusiva del Premio COMEL, la competizione internazionale sull’arte in alluminio; alla Galleria Monti 8 prosegue la collettiva Out of Place; sarà inaugurata anche Artisti per la Casa del Combattente, iniziativa nata per sostenere la campagna Luoghi del Cuore del FAI. Ultimi giorni per ammirare i lavori degli alunni della scuola dell’Infanzia Gianni Rodari nell’esposizione Mostriamo Gentilizza, nata nell’ambito della rassegna #ioleggoperchè. Anche Sabaudia ospiterà une esposizione, ma sarà dedicata alla flauna e flora locale con la mostra micologica organizzata dall'A.M.E.R.

Aspettando Natale

Per chi vuole già assaporare l’atmosfera natalizia sono già iniziate le prime manifestazioni: a Gaeta sono accese le splendide luminarie Favole di Luce animate da tanti eventi e a Maenza sarà inaugurato il Castello di Babbo Natale, aperto tutti i fine settimana.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.