Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 13 e domenica 14 agosto

E’ un fine settimana ricco di eventi quello che anticipa il lunedì di Ferragosto nella provincia di Latina. Tanti gli spunti per i residenti che restano nel territorio pontino quanto per i turisti e i visitatori che scelgono la provincia per qualche giornata di svago tra manifestazioni, rassegne estive, musica, spettacoli, visite guidate.

Rassegne estive

Ampio il ventaglio di offerte tra le numerose rassegne che sono state organizzate per l'estate e che prevedono numerosi appuntamenti anche in questo fine settimana di sabato 13 e domenica 14 agosto. Da non perdere la Festa Medievale nel borgo di Fossanova a Priverno, mentre a Sabaudia anche questo weekend il centro sarà chiuso al traffico per la rassegna “Notti d’Estate” e sono in programma eventi con “La Comunità in Festa”. Doppio appuntamento a Fondi con la pedalata ecologica di sabato mattina e i due eventi della rassegna “Estate all’Olmo” in piazza delle Benedettine tra musica, concerti e sfilate storiche. Per gli appassionati del buon cibo ci sono la sagra dei Fagioli a Castelforte e il Borgo Hermada Beer Fest, mentre ancora venerdì c’è l’ultimo appuntamento con il Fondi Fruits Summer. Appuntamenti sono in programma anche nell’ambito delle rassegne estive a Bassiano, con una serata dedicata al cabaret domenica domenica 14 agosto e a Prossedi che propone lo stesso giorno la Festa di Santa Maria Assunta in cielo e un concerto in piazza Umberto 1°. A San Felice Circeo, tra gli eventi in programma per il mese in corso, da domenica a martedì 16 agosto ci saranno i festeggiamenti in onore di San Rocco.

Musica dal Vivo

Non manca poi la musica dal vivo nel fine settimana con il concerto di Francesco Bruno e Silvia Lorenzo nell’ambito della rassegna “Ninfa Jazz 2022”, lo spettacolo dei Latinapoli, che rientra nel calendario degli eventi estivi organizzati a Latina città, e quello dei “2UE IN CONCERTO” nell’area di via Carducci a Cisterna.

Visite guidate

Per gli appassionati delle visite guidate proseguono quelle che portano a scoprire le bellezze archeologiche di Formia; ancora in calendario le aperture straordinaria del Teatro Romano di Terracina, mentre venerdì c’è uno degli appuntamenti con le Passeggiate Poetiche nel Parco Nazionale del Circeo. E' ancora possibile, poi, visitare il Giardino di Ninfa.

Appuntamenti culturali

Inizia domenica 14 agosto la rassegna “Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud” con il primo appuntamento nel Parco Archeologico Antica Norba. A Sermoneta invece è in programma una serata spettacolo con Andrea Del Monte per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini mentre venerdì chiude Milagro a Latina con Giada Prandi e lo spettacolo “Anna Cappelli”, di Annibale Ruccello, per la regia del pontino Renato Chiocca. Proseguirà poi fino a settembre l’eccezionale esposizione della Spada di Cesare Borgia al Castello Caetani di Sermoneta che sarà aperta al pubblico fino all’autunno.

Estate al Cinema

Tanti gli appuntamenti anche dedicati al cinema: oltre all’ormai tradizionale appuntamento con il cinema all’aperto offerto dal Multisala Corso, con recuperi di grandi successi della passata stagione, anteprime ed eventi speciali, anche ad Aprilia si potrà guardare film su maxi schermi e per tetto un cielo stellato con la rassegna Cinema Sotto le Stelle. Ricca anche la programmazione dei cinema pontini che si arricchiscono questa settimana con l'uscita di Nope.