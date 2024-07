Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 13 e domenica 14 luglio

Arriva finalmente il fine settimana, due giorni per riposarsi e divertirsi con passeggiate, escursioni, feste, buon cibo, musica e arte: come sempre nella provincia di Latina ci sono tanti appuntamenti per tutti i gusti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Enogastronomia

Con l’estate si moltiplicano le occasioni per gustare gli eccezionali prodotti locali, vini, olii, formaggi, pesce azzurro, prodotti della terra e così anche le manifestazioni che permettono di fare degustazioni guidate, infatti in questo fine settimana si terranno a San Felice Circeo il Festival dello Street Food, prosegue il Montenero Summer Village con ottimo cibo e musica dal vivo per tutta l’estate e la Festa della Birra a Sabaudia.

Manifestazioni e feste

Tante le manifestazioni che si tengono nel periodo estivo, dalle feste di piazza alle rievocazioni storiche agli appuntamenti religiosi e laici. Questa settimana c’è proprio l’imbarazzo della scelta: il fine settimana sarà anticipato dalla Notte Rosa di Latina che si terrà venerdì sera; in località Chiesuola a Latina prosegue la Festa della Mietitura che ricorda la vocazione agricola della zona, riprende le tradizioni dei nonni unendo intrattenimento, cultura e divertimento per grandi e piccini. A Cisterna si terrà la manifestazione Sport in Comune. A Sermoneta spazio ai più piccini con la Festa dei Bambini.

Per chi ama la natura e la storia, come è consuetudine durante la bella stagione, ci sono le visite guidate al Giardino di Ninfa. A Fondi prosegue Un mare di eventi, il ricco calendario di eventi estivi con musica dal vivo e divertimento per tutti che sabato sera prevede una serata di trekking urbano.

Musica dal vivo

In questo fine settimana saranno tanti i concerti e gli appuntamenti che vedono la musica protagonista come accade con il Sunset Jazz Festival a Sabaudia, concerti al tramonto in spiaggia, con gli eventi del Festival Pontino di Musica. A Lenola si terranno una serie di esibizioni dal vivo per celebrare i 40 anni del complesso bandistico Angelo Molinaro, mentre a Priverno si terrà l’ArKeo Music Fest che unisce una location suggestiva con ottima musica e una cena gourmet.

Spettacoli teatrali

Un week end interessante per gli amanti del teatro con il Festival del Teatro Classico che si tiene a Formia nell’area archeologica di Caposele, prosegue anche la rassegna Radure nei luoghi più suggestivi della via Francigena del Sud e anche lo splendido parco archeologico di Norba ospita l’ultimo spettacolo di Paolo Rossi.

Mostre

Tanti gli appuntamenti anche per gli amanti dell’arte: a Bassiano si potrà partecipare attivamente all’installazione sonora Archive of Voices. Proseguono nello splendido borgo medievale la collettiva Sermoneta Summer Art e alla OmniArt la collettiva Art is Now.

Cinema

Torna a Latina puntuale come ogni estate, il Cinema all’Aperto al Multisala Corso, che esordisce quest’anno con la rassegno Lievito Cinema Estate. Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.