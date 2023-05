Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 13 e domenica 14 maggio

La primavera ancora stenta ad arrivare, non sempre il tempo consente di godersi appieno passeggiate e gite fuori porta, ma per divertirsi e rilassarsi durante il fine settimana sono in programma a Latina e provincia tante attività, iniziative, manifestazioni oltre che spettacoli dal vivo, mostre e molto altro ancora. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni e visite guidate

Le bellezze del nostro territorio, come sempre sono al centro dell’attenzione di varie iniziative, come la Notte Europea dei Musei, per la quale diversi luoghi della cultura della provincia pontina saranno aperti anche di sera; le visite guidate organizzate dalla Pro Loco di San Felice a Villa Domiziana e alla mostra Homo Sapiens e Habitat; le iniziative dei Musei di Priverno, in particolare il laboratorio per mamme e bambini pensato in occasione della Festa della Mamma; le visite guidate al Giardino di Ninfa o al Giardino della Landriana. Per gli appassionati di filatelia a Piana delle orme si terrà Appiiphil.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti anche gli spettacoli dal vivo nel file settimana: al Teatro D’Annunzio si terrà il Concerto dell’Orchestra di Fiati città di Ferentino, all’Ateneo delle Arti invece spazio alla chitarra classica con il concerto dell’argentino Pedro Robriguez, e alla Chiesa di San Luca si esibirà la Corale San Marco che festeggia i 90 anni di attività. Al teatro Europa di Aprilia invece andrà in scena il musical Mercoledì adatto a tutte le età. Proseguono gli eventi del Maggio Sermonetano che portano animazione, cultura e spettacolo nello splendido borgo medievale e hanno inizio gli incontri organizzati dalla Compagnia dei Lepini nell’ambito della manifestazione Maggio dei Libri e quelli pensati in occasione delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico.

Mostre

Tante anche le mostre nel territorio pontino: sabato sanno inaugurate allo Spazio COMEL Ispirazioni e Visioni, personale dell’artista monzese Chiara Colombo e al MUG di Latina Emozioni Lignee esposizione delle opere di Maurilio Bruni. Ultimi giorni per visitare la personale dell’artista canadese Owen Rival “Chronic Maintenant” alla Galleria Monti 8, mentre al 2Floor del SusiHub prosegue Face ID la personale dell’artista Eder Olguìn. Proseguono anche Mad Donna 2023 al MaDXI di Tor Tre Ponti, My Song mostra che unisce musica e street art a Formia, Diario di Viaggio di Alessandra Chicarella all’ICAR di Latina e la personale di Barbara Stamegna a Cisterna.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.