Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 14 e domenica 15 ottobre

L’autunno nella provincia pontina è mite, le giornate sono più corte ma è sempre piacevole stare all’aria aperta e godere di manifestazioni, escursioni e iniziative di vario tipo. Come sempre a Latina e provincia, per chi ha voglia di divertirsi in maniera originale e rilassarsi, c’è l’imbarazzo della scelta. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Tante le manifestazioni in questo fine settimana che celebrano gli ottimi prodotti del territorio, la sua storia e non solo. A Cisterna si celebrano le antiche tradizioni contadine con la Fiera della Ricalata, mentre il frutto dell’autunno per eccellenza sarà celebrano a Rocca Massima con la Sagra dei Marroni e a Spigno Saturnia con la Sagra delle Castagne e delle Zeppole Spignesi. A Norma appuntamento con la versione autunnale di Best Wine per degustare gli ottimi vini e prodotti del territorio, mentre a Latina si tiene l’annuale Festa del Cioccolato Artigianale.

Visite guidate ed escursioni

Tante anche le escursioni, visite guidate e passeggiate pensate per conoscere meglio i luoghi della cultura, musei, giardini e parchi. In questo fine settimana ci saranno le Giornate FAI d’Autunno con visite guidate dagli Apprendisti Ciceroni sia a Cisterna che a Gaeta. Ben due i raduni di auto storiche che passeggeranno per la provincia pontina alla scoperta delle bellezze del nostro territorio: a Bassiano si terrà una Giornata in Terra Pontina mentre nel capoluogo si svolgerà Latina, i suoi Borghi. Per chi vuole passeggiare e scoprire la storia dei luoghi che è solito bazzicare c’è Cammino Lento a Sermoneta, per le persone più atletiche è invece in programma una escursione sul promontorio del Circeo. Per tutti coloro che vogliono ammirare la bellezza della natura in autunno sono consigliate le visite al Giardino di Ninfa e al Giardino della Landriana, negli ultimi week end di apertura prima della pausa invernale a novembre.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti gli spettacoli dal vivo in questo fine settimana: al Castello di Maenza prosegue per tutto il mese di ottobre le visite teatralizzate a tema horror con il Castello del Terrore, a Latina si terrà la 24° edizione del Festival Internazionale del Circo. Per gli amanti del teatro, il Moderno riprende la stagione di prosa con un divertente spettacolo di Michele La Ginestra Il Piacere dell’Attesa, mentre al Circolo Cittadino secondo appuntamento con la rassegna jazz, a esibirsi l’Alessio Magliari OP Trio.

Mostre

Tante le mostre in corso nella nostra provincia, tra queste si ricordano: alla galleria Monti 8 la personale dell’artista americano Gabriel Madam, all’ OmniArt Open Gallery la personale di Marianna Scuderi.

Cinema

Per gli amanti del cinema ci sono in programma per questo week end nuovi appuntamenti del Fondi Film Festival. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.