Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 15 e domenica 16 aprile

Passata la Pasqua e con vari ponti in arrivo, la voglia di divertirsi e godersi finalmente una primavera che quest’anno tarda ad arrivare è sempre più grande e allora cosa c’è di meglio di approfittare delle bellezze che offre la nostra provincia, o i vari eventi che ci sono in programma nel week end?

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni e visite guidate

La nostra provincia offre ogni settimana una diversa festa che celebra gli ottimi prodotti locali, in questo week end infatti a Sezze si terrà la Sagra del Carciofo che attira visitatori da tutta la regione e oltre. Ma per godere appieno delle bellezze naturali si può approfittare delle visite guidate sia al Giardino di Ninfa che ai Giardini della Landriana. Al Museo Archeologico di Priverno si terranno delle visite guidate in inglese per bambini per imparare divertendosi.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti gli spettacoli dal vivo: al Teatro Fellini di Pontinia andrà in scena lo spettacolo Pandora che chiude la stagione di prosa 2022-2023, a Formia si chiude la rassegna Senza Sipario con un sentito omaggio a Totò, a Sezze si terrà una nuova edizione di PollineFest, il festival dedicato al teatro over 35. A Formia avrà inizio la seconda edizione del festival Bizantina, musica per la pace, mentre a Latina si terrà il Festival dello Swing. Al teatro D'Annunzio I Solisti Aquilani e dal violinista Daniele Orlando proporranno le Quattro Stagioni di Vivaldi.

Mostre

Tante le inaugurazioni in questo fine settimana: allo Spazio COMEL di Latina sarà inaugurata la mostra Percepibili Evanescenze, personale di Rosy Losito, al MaDXI di Tor Tre Ponti torna MAD Donna edizione 2023, mentre a Formia si terrà il vernissage di My Song una mostra che unisce street art e musica. Proseguono all’ICAR di Latina la mostra Diario di Viaggio di Alessandra Chicarella e alla biblioteca comunale di Aprilia le mostre antologiche dedicate ai Maestri della città.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.