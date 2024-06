Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 15 e domenica 16 giugno

Arriva finalmente il fine settimana, due giorni per riposarsi e divertirsi con passeggiate, escursioni, feste, buon cibo, musica e arte: come sempre nella provincia di Latina ci sono tanti appuntamenti per tutti i gusti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Con l’arrivo della bella stagione iniziano le programmazioni estive dei vari comuni che comprendono una serie di manifestazioni, alcune delle quali celebrano la storia e le antiche tradizioni del territorio. Tra questi ci sono senz’altro La rievocazione Storica della presa di Norba, che ridà vita a un fatto storico risalente al I secolo a.C.; ci fa un tuffo nel Medioevo a Priverno con il Palio del Tributo e la prima delle feste propiziatorie delle varie porte. Rimanendo a Priverno e nel Medioevo, nel Borgo di Fossanova si terrà la V edizione della Festa della Via Francigena del Sud con escursioni, convegni e molto altro ancora.

Questo sabato inizieranno inoltre i Campionati Europei di Calcio e in vari luoghi della provincia saranno installati maxi schermi dove seguire le partite, ecco dove.

Escursioni e visite guidate

Come sempre sono tanti gli appuntamenti per scoprire in maniera più approfondita e originale il nostro territorio: oltre alle aperture nei week end del Giardino di Ninfa, a Formia si celebrano le Giornate Europee dell’Archeologia con visite guidate nell’are di Caposele. Nel Parco di Pantanello sono in programma delle suggestive visite guidate in notturna per osservare le lucciole.

Spettacoli dal vivo e cultura

Anche durante questo fine settimana nella provincia di Latina sono tanti gli spettacoli dal vivo: presso l’Arena del Cambellotti prosegue la rassegna musicale Novecento un secolo da scoprire, a Formia Ambrogio Sparagna racconta la tradizione di canti popolari legata al Cantico delle Creature di San Francesco, a Sabaudia e a Bassiano farà tappa il mini tour italiano della corale femminile della Hathaway Brown School di Cleeveland, mentre al Teatro San Francesco di Latina si terrà il gran finale della maratona di teatro delle scuole d’arte NDS e FAP.

A Sabaudia prenderà il via la rassegna letteraria Libri nel Parco con il suo primo appuntamento.

Mostre

Tanti gli appuntamenti anche per gli amanti dell’arte: a Latina sarò inaugurata l’installazione 1000 papaveri Rossi, donata da diverse associazioni al quartiere Q5. Proseguono le due mostre dedicate ad artisti polacchi a Latina: allo Spazio COMEL si potrà visitare la personale di Hubert Bujak “Frammenti – nel flusso della memoria” e presso la galleria Monti 8 In Between mostra dell’artista Monika Marchewka. Nello splendido borgo medievale c’è la collettiva Sermoneta Summer Art.

Proseguono anche: a Latina la mostra “Le donne della palude” di Claudio Cecconi al Circolo Cittadino e alla OmniArt la collettiva Art is Now.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.