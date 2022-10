Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 15 e domenica 16 ottobre

Dopo una dura settimana di lavoro, finalmente arriva il fine settimana: è giunto il momento di pensare al relax e al divertimento. Anche questo weekend, se volete passare qualche ora spensierata ci sarà l’imbarazzo della scelta: dagli spettacoli dal vivo alla visite guidate, dall’arte alle manifestazioni e chi più ne ha, più ne metta.

Manifestazioni

Tante le manifestazioni di questo fine settimana manifestazioni che celebrano antiche tradizioni, usi di altri tempi, le eccellenze locali e particolari eventi religiosi.

In particolare il Choco Day che si tiene a Norma e la Festa dell’Uva e del Vino faranno particolarmente felici i golosi che però amano divertirsi e trovare intrattenimento per tutta la famiglia. Con la Fiera della Ricalata a Cisterna si torna indietro ai tempi in cui il ritorno di mandrie e greggi a valle voleva dire scambio di merci, arrivo di notizie e giorni di festa. A Roccagorga invece ci si prepara a una settimana di celebrazioni con l’arrivo della statua della Madonna Pellegrina di Fatima.

Escursioni e visite guidate

La nostra provincia, ormai si sa, è spettacolare e offre oltre che panorami mozzafiato, bellezze naturalistiche anche tantissime testimonianze di epoche passate ed è per godere di questi luoghi che nascono le Giornate FAI d’Autunno durante le quali si potrà partecipare a visite guidate alla scoperta del centro storico di Fondi e di varie località di Sezze, che inoltre saranno animate da vari eventi. Sempre a Fondi si terrà una degli appuntamenti con Ecosuoni, stavolta alla scoperta della cultura ebraica attraverso le visite guidate al quartiere della Giudea e il concerto From Odessa to New York. Si potrà approfittare ancora per pochi fine settimana per visitare il Giardino di Ninfa prima della chiusura invernale.

Spettacolo dal vivo

Con l’autunno riaprono anche i teatri che inaugurano la nuova stagione 2022-2023 è il caso del Teatro Moderno di Latina che ospita Milena Vukotic e Salvatore Marino in A Spasso con Daisy e il Teatro Europa di Aprilia che apre la stagione di prosa con la commedia musicale La Grande Occasione. Tra gli spettacoli dal vivo non si può non annoverare anche il Festival Internazionale del Circo che ospita ben 24 numeri di artisti provenienti da tutto il mondo che si terrà in questi giorni a Latina.

Arte e Cinema

Tante le mostre da visitare nel weekend: allo Spazio COMEL di Latina prosegue la bipersonale degli artisti Fernando Falconi e Pasquale Simonetti, al Castello Caetani di Sermoneta fino a fine ottobre si potrà ammirare l’eccezionale Spada di Cesare Borgia. Come sempre, la programmazione nelle sale pontine è ricca di film e novità.