Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 16 e domenica 17 dicembre

Il Natale è vicino, tanti sono i Comuni pontini che hanno organizzato eventi per passare insieme e in allegria le feste. Non mancano ovviamente altre iniziative come spettacoli teatrali, concerti, mostre e manifestazioni varie non a tema natalizio. Come sempre nella provincia pontina c’è l’imbarazzo della scelta

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Eventi natalizi

Sono tantissime le iniziative pensate per rallegrare le festività natalizie in tutta la provincia dalle Favole di Luce a Gaeta al Castello di Babbo Natale a Maenza, alle Vie del Natale a Fondi, le iniziative pensate a Sermoneta per Favole di Natale, il Christmas Land di Cisterna, gli eventi del Natale Apriliano, del Natale a Formia e del Natale di Sabaudia, come pure gli appuntamenti a Terracina con l’Anxur Christmas e a Ponza con l’Isola del Natale. Mercatini e iniziative per i più piccini al Castello di San Martino e nel centro storico di Priverno, come pure nel cuore di Bassiano e ovviamente nel centro di Latina e a Latina Scalo. Inoltre fino a domenica si potranno acquistare i cuori di cioccolata di Telethon

Spettacoli teatrali

Tanti gli spettacoli dal vivo in questo fine settimana a Priverno va in scena un classico per grandi e piccini Il Piccolo Principe, al teatro Moderno torna Gaia De Laurentiis con la commedia Come sei bella stasera, in centro a Latina si potrà assistere a diversi spettacoli di burattini, mentre a Cisterna si terrà la IV edizione del Xmas Dance festival. Al Mug Museo Giannini proseguono gli incontri della rassegna Metti una Domenica al Museo.

Concerti

Tanti gli appuntamenti musicali dedicati al Natale, tra questi troviamo i Concerti dell’Avvento organizzati dall’Associazione Corale San Marco, l’ultimo appuntamento dell’anno con la rassegna jazz della 52nd Jazz e il Concerto che celebra il compleanno di Latina della Banda Musicale della Polizia di Stato.

Mostre

Tanti gli appuntamenti per gli amanti dell’arte contemporanea: ultimi giorni per visitare GIO la personale dell’artista Giovanni Balzarani allo Spazio COMEL e la collettiva delle tre artiste Emanuela Del Vescovo, Marianna Scuderi e Lacramioara Hatmanu, mentre proseguono la personale di Valerio Libralato al Caffè degli Artisti, la mostra Il Maestro e Anna Laura al Garden Hotel, e a Formia la mostra fotografica Pedalare quasi senza toccare terra.

Cinema

In occasione delle feste a Fondi arriva Cinema sotto il Natale, una proiezione a tema per riscoprire il cinema del passato.

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.