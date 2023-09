Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 16 e domenica 17 settembre

Con l’inizio delle scuole ci siamo lasciati alle spalle le vacanza e l’estate, questo non vuol dire che la voglia di riposo e divertimento sia passata. Il fine settimana arriva proprio a offrirci il relax e lo svago agognato con una serie di eventi in tutta la provincia pontina. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Un week end all’insegna dello sport in occasione dello Sport City Day che si terrà a Fondi con una giornata di attività fisica a cielo aperto e a Terracina con la Festa dello Sport. Mentre a Sermoneta di svolgerà la manifestazione Rioni ad Acquerello che vedrà tanti artisti invadere il borgo medievale per dipingere, esporre i propri lavori e molto altro ancora. Al centro commerciale Latinafiori si festeggia un anniversario importante: i 27 anni dall’apertura.

Visite guidate

Tante anche le visite guidate e le escursioni organizzate in provincia in vista del bel tempo: la Passeggiate Settembrine a Sermoneta, mentre sono ancora aperti e visitabili il Giardino di Ninfa e il giardino della Landriana.

Spettacoli dal vivo

Mentre in piazza Ilaria Alpi ci saranno gli ultimi giorni del Santa Chiara in Festa con tanta musica dal vivo, presso lo storico quartiere di Latina Nicolosi si terrà lo spettacolo di danza contemporanea “Istantanea on Bo We”. Presso il quartiere della Giudea a Fondi prende il via il Festival Agorà – Teatro e Musica alle Radici con i primi due giorni di spettacoli teatrali e a

Mostre

Tante le mostre in corso nella nostra provincia: prosegue allo Spazio COMEL 25 anni di acqua e colore, antologica che celebra i 25 anni di carriera dell’acquerellista Valerio Libralato, al nuovo spazio espositivo OmniArt Open Gallery si può visitare la personale di Marianna Scuderi, a Sabaudia fino a fine settembre si potrà ammirare la statua dell’Ulisse del maestro Ugo Attardi, a Fondi c’è Metamorfosi una collettiva dedicata al classico di Ovidio, a Cisterna la personale le Vie dello Spirito di Barbara Stamegna.

Cinema

Torna per la sua XXII edizione il Fondi Film Festival che proporrà proiezioni, approfondimenti e incontri per tutti gli appassionati di Cinema. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.