Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 17 e domenica 18 dicembre

Con il ponte dell’Immacolata molti potranno godere di ben quattro giorni di festa, qualcuno approfitterà per andare fuori città, ma molti, che dovranno comunque lavorare, troveranno facilmente la possibilità di divertirsi e rilassarsi. Anche in questi giorni ci sarà l’imbarazzo della scelta: saranno inaugurate le programmazioni di eventi natalizi in vari comuni della provincia e quindi ci saranno concerti, spettacoli, visite guidate, laboratori per i bambini e chi più ne ha, più ne metta.

Rassegne Natalizie

Proseguono le rassegne promosse dalle amministrazioni comunali che prevedono una serie di eventi a tema natalizio: Natale Sermonetano con visite guidate e luminarie, gli eventi a Cisterna col presepe nelle grotte, i mercatini e le luci natalizie ad Aprilia, i tanti eventi di Bianco Priverno e il mercatino e le iniziative al Castello di San Martino, luminarie ed eventi anche a Fondi, Il Castello di Babbo Natale a Maenza, e le Favole di Luci a Gaeta; musica e appuntamenti in piazza anche per il Sabaudia Christmas Time, Xmas Village, presepe galleggiante e molto altro nel Natale a Formia; pista di pattinaggio e incontro con Babbo Natale nel Natalis a Sperlonga; aminazione in centro e sul lungomare a Minturno e Scauri, luminarie e atmosfera festiva anche nell'isola di Ponza.

Manifestazioni

Tante le iniziative per celebrare il 90° anniversario dalla fondazione della città di Latina tra questi gli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale durante tutto il fine settimana, la proiezione del video Dai Borghi al Mare, 90 passi verso il futuro al Circolo Cittadino. Ma anche altre iniziative arrivano per celebrare le ricchezze del nostro territorio, per conoscerle meglio e viverle appieno: Lady Bu la sagra della Bufala che si tiene a Pontinia e Il Sentiero di Circe che prosegue il suo itinerario sperimentale presso il Lago di Caprolace.

Cultura e spettacoli dal vivo

Anche questo weekend non mancheranno diversi spettacoli dal vivo per tutte le età e per tutti i gusti: alcuni legati alle festività come i concerti Cantando Intorno al Presepe a Fondi, Aspettando la Stella Cometa a Latina, il suggestivo Candlelight Festival a Cisterna, ma anche spettacoli teatrali come Amore Sono un po' Incinta al Teatro Moderno, o lo spettacolo Acrobazie del Circo Diatonico, che chiude della rassegna Famiglie a Teatro a Priverno.

Mostre

Tanti gli appuntamenti con l’arte a Latina città:sarà inaugurata allo Spazio COMEL la mostra Il Paesaggio, il Sogno, il Mito che chiude il decimo anno di attività della galleria e da un omaggio a Latina nei suoi 90 anni. Si apre un nuovo spazio espositivo al centro il SusiHub con la personale dell'artista Elena Nonnis. Proseguono la personale dell’artista americana Lanise Howard presso la galleria Monti 8; al Caffè degli artisti si potranno ammirare le opere di Ersilia Sarrecchia; presso l’abbazia di Valvisciolo la personale dell’artista tedesco Emanuel Mooner, a Bassiano ultimi giorni per visitare la mostra del libro d’artista Il Silenzio dell’Inchiostro e al Castello Caetani di Fondi l’esposizione di xilografie giapponesi Hiroshige e il mondo illustrato dagli Ukiyo-E; fino a Natale sarà aperta al pubblico anche la mostra di cimeli storici della Lazio.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.