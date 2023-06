Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 17 e domenica 18 giugno

Ormai l’estate è alle porte, c’è chi già è in partenza per le vacanze, ma per chi deve ancora aspettare luglio o agosto, non mancheranno le occasioni per divertirsi e rilassarsi nel fine settimana. Tanti gli eventi di questi giorni: manifestazioni, musica del vivo, mostre e visite guidate. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Come sempre le manifestazioni che celebrano il nostro ricco territorio e i suoi frutti non mancano come per esempio la Sagra delle Ciliegie di Maenza o il TTS Street Food ad Anzio, oppure l’antica storia dei Lepini come il Palio del Tributo di Priverno con le feste delle porte, o il Giuramento dei Priori che sarà inizio al Carosello Storico dei Rioni di Cori. A Priverno si terrà anche la cicloturistica di beneficenza Pisolo Day.

Visite guidate

Come sempre sono tante le iniziative volte alla scoperta delle bellezze del nostro territorio e della sua antica storia: tornano le iniziative del Sentiero di Circe con una visita guidata al centro storico di Sabaudia, le visite guidate al Foro Emiliano di Terracina, degli incontri e visite guidate al Museo Archeologico di Sperlonga e le iniziative ai Musei Archeologico e Medievale di Priverno, tutte organizzate in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia. Sono aperti e visitabili il Giardino della Landriana e il Giardino di Ninfa, sempre ricco di novità.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti gli appuntamenti con lo spettacolo dal vivo e la cultura in questo week end: nei quartieri Q4 e Q5 di Latina prende il via Altre Storie, la manifestazione culturale che proseguirà fino a luglio inoltrato, a Sermoneta secondo fine settimana di spettacoli con il festival di teatro dialettale Sermonet’Amo e i suoi Fratelli, a Latina arriva il Circo di Maya Orfei e lo spettacolo Madagascar. Il Doolin di Latina festeggia i 25 anni di attività con una serie di concerti, gran finale proprio sabato sera, mentre a Terracina si terranno le semifinali del Summer Day Music Fest. Doppio spettacoli in doppia replica al Teatro Ateneo di Latina con Le Ateniesi e Povero Piero entrambe produzioni di Palco 19.

Mostre

Tante anche le mostre nel territorio pontino: sarà inaugurata al MUG la personale di Marcello Norcia, mentre proseguono Attimi la personale dell’artista romano Claudio Marinone allo Spazio COMEL e Texto 1 con le opere di Daisy Triolo che vivificano le poesie di Giuseppe De Paolis, la mostra Vie dello Spirito a Palazzo Caetani di Cisterna, a Fondi la grande collettiva Metamorfosi, al giardino di Ninfa le installazioni dell'artista Nicoletta Piazza nella collettiva Coltivare un Sogno. Ultimi giorni per visitare la mostra My Song a Formia, che unisce street art e musica.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.