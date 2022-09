Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 17 e domenica 18 settembre

L’estate è agli sgoccioli, ogni tanto il tempo non promette bene, ma si può ancora pensare al relax e al divertimento tipico delle vacanze. Anche questo weekend, se volete passare qualche ora spensierata ci sarà l’imbarazzo della scelta: dalla musica dal vivo alla visite guidate, dall’arte alle manifestazioni e alle sagre e chi più ne ha, più ne metta.

Manifestazioni e Rassegne

Questo fine settimana tornano nella provincia pontina alcuni appuntamenti ormai tradizionali dalla grande festa di compleanno del centro commerciale Latinafiori alla manifestazione dedicata alla Ferrari Motori e Rosse Emozioni e le aperture del Giardino di Ninfa.

Spettacoli dal vivo e cultura

Tanti gli appuntamenti interessanti per gli amanti dello spettacolo dal vivo: Radure, la rassegna itinerante sulla via Francigena del Sud, che si sposta per i suoi ultimi appuntamenti a Priverno e gli incontri di Ecosuoni stavolta nella splendida cornice del Tempio di Giove Anxur a Terracina. Al teatro Fellini di Pontinia andrà in scena il particolarissimo spettacolo Jukebox Rome ed. 2022. Anche Cori propone un doppio appuntamento culturale con la rassegna Cultura di Fine Estate.

Mostre

Tante le mostre da visitare nel weekend: allo Spazio COMEL di Latina sarà inaugurata la mostra antologica dedicata ai 50 anni di carriera di Antonio Farina; a Sermoneta si terrà la mostra diffusa Sinfonia dell’Arte, al MadXI prosegue L’Orizzonte degli Eventi, mostra antologica dell’artista Enzo Lisi, al Castello Caetani di Sermoneta fino a fine settembre si potrà ammirare l’eccezionale Spada di Cesare Borgia, ultimi giorni per ammirare l’esposizione Carta. Per un’arte sostenibile nel quartiere della Giudea



Cinema

Tra i vari appuntamenti del weekend a Gaeta prende il via il Visioni Corte International Short Film Festival concorso dedicato ai cortometraggi e arriva anche il Fondi Film Festival. La consueta programmazione nelle sale pontine si arricchisce di tante novità.