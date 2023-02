Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 18 e domenica 19 febbraio

Fine settimana di freddo gelido, ma questo non fermerà chi ha voglia di divertirsi e rilassarsi durante il weekend e soprattutto chi vorrà festeggiare il Carnevale tra sfilate in maschera ed escursioni. Come sempre la provincia pontina offre moltissime occasioni per farlo: dagli spettacoli dal vivo all’arte, alle manifestazioni alle visite guidate.

Carnevale pontino

Tanti gli eventi, le feste, le sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati in tutta la provincia per festeggiare il Carnevale.

Spettacoli dal vivo

In questo weekend saranno diversi gli spettacoli dal vivo. Tra gli spettacoli teatrali si segnalano presso il Teatro D’Annunzio lo spettacolo per famiglie Cenerentola, al Teatro Moderno “Non è vero ma ci Credo” classico di Peppino De Filippo. Tra i concerti sempre al D’Annunzio quello di Tullio De Piscopo, e a Fondi “L'Amor che move il sole e l'altre stelle” per celebrare San Valentino appena passato.

Cultura e arte

In questo fine settimana diversi saranno gli appuntamenti culturali: dalla rassegna Il Mare d’Inverno che si tiene all’Hotel Fogliano di Latina all’ultimo appuntamento con l’iniziativa Il Quartiere è il nostro Giardino. Tra le mostre, sarà inaugurata al Polo Artistico Culturale del Morbella la collettiva Femminile Plurale, mentre allo Spazio COMEL di Latina prosegue la personale dell’artista di origini persiane Mostafa Rahimi Vishteh.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.