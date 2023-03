Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 18 e domenica 19 marzo

La primavera sta arrivando e si fa sentire la voglia di stare all’aria aperta, godersi i primi tepori e la natura che si risveglia, ma anche semplicemente di passare il tempo in maniera piacevole. Come sempre la provincia pontina offre moltissime occasioni per farlo: dagli spettacoli dal vivo all’arte, alle manifestazioni alle visite guidate, musica e divertimento per tutti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Questo fine settimana sarà all’insegna delle eccellenze gastronomiche pontine con la rassegna Cibo, Storia e Natura a Cisterna, un nuovo appuntamento con Favole di Gusto a Gaeta e la Festa del Cioccolato Artigianale a Fondi. Nel week end non mancheranno anche delle celebrazioni sia di antiche tradizioni come nel caso dei Fuochi di San Giuseppe a Itri che religiose con la festa patronale in onore di San Giuseppe a Sermoneta.

Visite guidate

Con l’arrivo della primavera iniziano anche le manifestazioni all’aperto e le visite guidate: come l’escursione presso l’Antica Norba, la giornata di educazione ambientale all’Azienda Agricola Ganci, o l’iniziativa Chiese Aperte organizzata dal FAI a Sermoneta. Finalmente riapre anche lo splendido Giardino di Ninfa e per chi vuole festeggiare i papà in maniera originale, sono in programma laboratori e visite guidate al Parco Archeologico di Priverno.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti eventi culturali anche in questo fine settimana: proseguono le tante iniziative al Teatro D’Annunzio con il musical per famiglie Gruffalò, l’anteprima di Polline a Sezze con gli spettacoli "Shakespeare kills radio stars" e "Dentro Roma". Al Fellini di Pontinia andrà in scena lo spettacolo On The Wings of Blues.

Mostre

Come sempre, tante le mostre d’arte a Latina e provincia: proseguono la personale di Venanzio Manciocchi allo Spazio COMEL, Circe la fascinosa montagna; la collettiva Suggestioni di una quasi primavera al Polo Artistico Culturale del Morbella; la personale dell’artista americano Pacifico Silano al SusiHub di Latina; la collettiva al femminile MAD Donna ospitata al Museo Emilio Greco di Sabaudia.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.