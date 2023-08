Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 19 e domenica 20 agosto

Archiviato Ferragosto la provincia di Latina non si ferma. Sono tanti gli appuntamenti e gli eventi nel fine settimana del 19 e 20 agosto per chi è rimasto e per i tanti turisti che hanno scelto il territorio pontino per trascorrere qualche giorno di vacanza. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Sono davvero tante e per tutti i gusti le manifestazioni in programma nel week end nella provincia di Latina. A Sabaudia dal 19 al 21 agosto va in scena la prima edizione di “Attività produttive in festa”, la rassegna che esalta le eccellenze enogastronomiche locali e non solo; tutte le sere musica e intrattenimento in piazza con il clou atteso per la serata finale con il concerto di Alex Britti. Rispetta la tradizione, invece, la Festa della Madonna dei Campi a Borgo Carso che al via il 17 agosto prosegue poi fino al 3 settembre con ogni sera un appuntamento diverso. Fa parte della tradizione locale, e permette di fare un tuffo nel passato, anche la “Festa grande a Mezzagosto… Come 2000 anni fa” che come sempre si tiene nel Parco Archeologico Privernum a Priverno nelle due serate di sabato 19 e domenica 20 agosto. Grande attesa anche per “Vicoli di Notte”, la notte bianca di Prossedi che ogni anno richiama migliaia di visitatori nel piccolo centro pontino. Da non perdere anche il Circeo Street Food, l’ultima edizione di Best Wine a Bassiano sempre il 19 e 20 agosto e gli ultimi appuntamenti che rientrano nel programma di eventi per Ferragosto e San Rocco a Cisterna.

Visite guidate

Come sempre sono tante le occasioni anche per ammirare e conoscere meglio le bellezze della nostra provincia. Uno spunto arriva dalle visite nella città e nel territorio alla scoperta della "Fondi Nascosta", come è intitolata la serie di eventi prevista per i due giorni del fine settimana, a cui si aggiungono anche le “Serate al Borgo” di Sermoneta. Sono sempre aperti e visitabili anche il Giardino di Ninfa e il Giardino della Landriana.

Spettacoli

Appuntamento venerdì 18 agosto con Francesco Cicchella e il suo spettacolo “Bis” all’Arena Virgilio di Gaeta. Al via da questo weekend anche il “Puntini Fest”, il festival teatrale dedicato ai bambini e ai ragazzi con i primi eventi a Bassiano. In calendario anche l’ultimo appuntamento della rassegna Radure e lo spettacolo “Lezioni di napoletanità” del trio Alan De Luca-Amedeo Colella-Lino D’Angiò nell’ambito della rassegna all’Arena Cicerone di Formia.

Concerti

Non mancano gli eventi dedicati alla musica dal vivo. Domenica 20 agosto è in calendario l’ultimo degli appuntamenti della XIX edizione del Jazzflirt festival a Formia, mentre sui Lepini il 18 agosto prende il via il “Cori Jazz Festival”. Per gli amanti della canzone napoletana d’autore sempre venerdì Sal Da Vinci si esibirà in concerto presso lo Yacht Club di Gaeta.

Rassegne estive

Ricchi di eventi e appuntamenti i calendari della programmazione estiva dei vari comuni della provincia pontina: musica e cultura a Sabaudia, divertimento per grandi e piccini a Priverno, visite guidate e spettacoli dal vivo a Sermoneta, sport e musica dal vivo a Latina, appuntamenti per tutti i gusti al centro di Formia, tre mesi di eventi in programma nella rassegna Fondi sotto le Stelle

Cinema

Tra gli appuntamenti dedicati agli amanti del cinema, anche la rassegna “Le Notti d’Oro” di Mnturno che prende il via sabato 19 agosto. Si aggiunge poi la programmazione all'aperto del Multisala Corso di Latina. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta rogrammazione delle sale pontine.