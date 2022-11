Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 19 e domenica 20 novembre

Dopo una dura settimana di lavoro, beghe quotidiane e contrattempi dell’ultimo minuto finalmente arriva il fine settimana. È tempo di relax e divertimento e anche questo weekend, se volete passare qualche ora spensierata ci sarà l’imbarazzo della scelta: dagli spettacoli dal vivo alla visite guidate, dall’arte alle manifestazioni e chi più ne ha, più ne metta.

Manifestazioni e incontri

Tanti sono gli appuntamenti e dai temi più disparati nel fine settimana pontino: domenica mattina si terrà il primo Open Day del Canile di Chiseuola, durante il quale si potrà visitare la struttura e conoscere i dolcissimi ospiti che accoglie. A Rocca Massima invece si terrà un evento imperdibile per i buongustai, ovvero la Sagra della Polenta, cibo per eccellenza dell’autunno e dell’inverno.

Cultura e spettacoli dal vivo

Anche questo weekend non mancheranno spettacoli dal vivo come il monologo di Paola Turci al Teatro Moderno; il convegno ospitato al Museo Cambellotti in memoria di Antonio Pennacchi; l’appuntamento con Ecosuoni a Terracina per parlare ancora di Figure di Donna. Tanti anche i concerti con musica per tutti i gusti: a Latina Scalo proseguono gli appuntamenti con L.A. Classica Festival con il concerto Liriche per Canto e Chitarra, mentre al Circolo Cittadino di Latina si esibiranno i Sade Mangiaracina Quartet.

Mostre

Tanti gli appuntamenti con l’arte a Latina città: questo fine sarà inaugurata la quinta edizione de Il Silenzio dell’inchiostro, collettiva di libri d’artista, prosegue la mostra conclusiva del Premio COMEL, la competizione internazionale sull’arte in alluminio; ultimi giorni per visitare presso la Galleria Monti 8 la collettiva Out of Place; fino a Natale sarà aperta al pubblico anche la mostra di cimeli storici della Lazio. Prosegue anche Artisti per la Casa del Combattente, iniziativa nata per sostenere la campagna Luoghi del Cuore del FAI.

Aspettando Natale

Per chi vuole già assaporare l’atmosfera natalizia sono già iniziate le prime manifestazioni: a Gaeta sono accese le splendide luminarie Favole di Luce animate da tanti eventi e a Maenza sarà inaugurato il Castello di Babbo Natale, aperto tutti i fine settimana.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.