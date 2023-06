Week end lungo del 2 giugno: gli eventi a Latina e provincia

Week end lungo questo che vede il 2 giugno cadere di venerdì. Oltre alle celebrazioni per la Festa della Repubblica, per tutti coloro che non approfitteranno per fare una breve vacanza, non mancheranno le occasioni di divertirsi e riscoprire le bellezze del nostro territorio. Tanti gli eventi di questi giorni: manifestazioni, musica del vivo, mostre e visite guidate. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Tante le manifestazioni che si terranno in questo fine settimana che toccano temi molto diversi: dalla promozione dell’ingegno femminile con la 13° edizione di Sermoneta si Tinge di Rosa, alle incredibili creazioni fatte di mattoncini lego in esposizione a Piana delle Orme, passando per le eccellenze vitivinicole di tutta Italia che si potranno degustazione durante Vini d’Abbazia a Fossanova, arrivando ai fiori, piante e attrezzature per giardino e terrazzi della mostra-mercato Pontinia in Fiore.

Visite guidate

Come sempre sono tante le iniziative volte alla scoperta delle bellezze del nostro territorio e della sua antica storia: presso il Parco Archeologico Privernum in occasione della Giornata delle Api si terrà una particolare visita a tema alla scoperta della gastronomia nell’Antica Roma. Per chi ama il verde, i fiori e le piante invece sono aperti e visitabili il Giardino di Ninfa e il Giardino della Landriana.

Cultura e spettacoli dal vivo

Sono finite le principali rassegne teatrali, ma non si finisce di fare musica e spettacoli dal vivo, a Norma per esempio si esibirà il Muro del Canto, e a Latina nel pomeriggio di venerdì 2 giugno si terrà l’esibizione dei vincitori del Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale. Ultimi appuntamenti del Maggio dei Libri sui Monti Lepini.

Mostre

Tante anche le mostre nel territorio pontino: si inaugura a Cisterna Le Vie dello Spirito e Fondi la grande collettiva Metamorfosi, mentre proseguono al giardino di Ninfa la personale Coltivare un Sogno e a Formia la mostra di street art My Song. Ultimi giorni per visitare al 2Floor del SusiHub di Latina la personale di Eder Olguìn “Face Id”.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.