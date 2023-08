Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 2 e domenica 3 settembre

Agosto volge al termine, molti hanno concluso le loro ferie e si guarda anche all’apertura delle scuole, ma perché non approfittare ancora del fine settimana per divertirsi con varie attività e appuntamenti per tutta la provincia? Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Rassegne estive

Ultimi giorni di eventi per molte delle rassegne estive che hanno accompagnato i mesi più caldi: le visite guidate e spettacoli dal vivo a Sermoneta, sport e musica dal vivo a Latina, appuntamenti per tutti i gusti al centro di Formia, tre mesi di eventi in programma nella rassegna Fondi sotto le Stelle.

Manifestazioni

Tante le manifestazioni che come sempre celebrano il territorio, la sua storia e le eccellenze enogastronomiche. Tra queste c’è il Palio delle Contrade di Terracina, un vero e proprio tuffo nel Medioevo, la fiera florovivaistica e del mangiar bene Plants&Food a Latina, il Wine Festival di Nettuno con le sue degustazioni e gli ultimi giorni di Festa a Borgo Carso.

Visite guidate

Come sempre sono tante le occasioni per ammirare più da vicino e conoscere meglio le bellezze della nostra provincia con tante visite guidate quelle della rassegna Fondi Nascosta, che stavolta segue i passi di San Tommaso d’Aquino, lo snorkeling guidato a Formia con Approdi Sommersi di Caposele e le aperture del Giardino di Ninfa e del Giardino della Landriana.

Spettacoli dal vivo

Tanta musica e teatro nella provincia pontina anche questo week end: a Sezze si conclude il Puntini Festival, a Formia c’è il Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei, mentre a Sermoneta si ascolta e balla reggae con lo Zanzaroot. Anticipo del fine settimana con l’apertura della rassegna @Nicolosi in programma per venerdì pomeriggio.

Mostre

Tante anche le mostre nel territorio pontino: a Sabaudia sarà in esposizione la statua dell'Ulisse di Ugo Attardi, nel Museo dell’Abbazia di Valvisciolo è visitabile la mostra dedicata all’Arte Contemporanea, che si affianca alla prestigiosa collezione del museo. Al Palazzo Baronale di Fondi si può visitare fino a settembre la grande collettiva Metamorfosi, mentre a Cisterna c’è la personale le Vie dello Spirito di Barbara Stamegna.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.