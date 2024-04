Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 20 e domenica 21 aprile

Terzo week end di aprile, la bella stagione ormai è arrivata, è bello stare all’aria aperta e godere delle bellezze del territorio, ma è altrettanto bello partecipare a eventi come concerti, spettacoli e mostre. Come sempre nella provincia pontina ci sono tanti appuntamenti per tutti i gusti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Tante e molto diverse tra loro le manifestazioni che si tengono questo fine settimana: mentre a Pomezia si celebra il cioccolato artigianale, a Priverno ci si prepara alla Festa della Liberazione con una importante mostra e a Sermoneta si tiene la 14° edizione della manifestazione Sermoneta si tinge di rosa. A Latina invece si festeggia il 50 anniversario del primo scudetto della Lazio con una mostra di cimeli, incontri con vari personaggi e la presenza dell’aquila Olimpia. A Fondi il Club 500 organizza un piccolo raduno prima di partire per un tour della Sicilia.

Visite guidate ed escursioni

Come è ormai consuetudine sono tante anche le iniziative per conoscere meglio il nostro splendido territorio, tra queste possiamo ricordare le Passeggiate Poetiche a Ponza, per scoprire l’isola quando ancora non è affollata di turisti, e le visite guidate a uno dei giardini privati più belli al mondo: quello di Ninfa.

Spettacoli teatrali

Per gli amanti del teatro questo fine settimana ci sarà l’imbarazzo della scelta: ad Aprilia andrà in scena il nuovo spettacolo di Peppe Iodice “So Pep”; a Sabaudia si terrà il penultimo appuntamento con la rassegna Parentesi Quadre; al Teatro Moderno arriva l’esilarante commedia Funny Money; a Priverno si ride con Marco Mazzocca e il suo “Chi me l’ha fatto fare”.

Musica e incontri

Diversi anche gli appuntamenti musicali e di vario genere: presso la chiesa dell’Immacolata si terrà la Rassegna di Cori Pontini durante la quale si eseguiranno brani di musica sacra e musica leggera; al Teatro D’Annunzio si terrà il concerto degli Estro Gensis Tribute Band, un vero e proprio tuffo nel prog rock. Tra gli incontri con gli autori c’è un ricco appuntamento che unisce letteratura e arte a Latina con una edizione speciale della rassegna Il Potere del Sapere, mentre al MUG, sempre a Latina sarà presentato “Codice Ratzinger” di Andrea Cionci.

Mostre

Tanti gli appuntamenti anche per gli amanti dell’arte: al Museo Cambellotti prosegue la seconda edizione del Concorso Internazionale di Fotografia città di Latina con diversi appuntamenti; allo Spazio COMEL c’è la personale di Luca Giannini "Atlante"; allo spazio culturale Nicolosi prosegue Fiori dal Muro esposizione di opere realizzate dalle detenute del carcere di Latina; al Punto IAT di Formia si può visitare la mostra Il Mare e altri racconti, personale di Salvatore Bartolomeo. Proseguono inoltre in vari musei archeologici della provincia la mostra diffusa Livia e le Altre Raccontano, la collettiva internazionale What I Want you to See alla galleria Monti 8 e la collettiva Living in Colors presso la OmniArt.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.