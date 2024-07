Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 20 e domenica 21 luglio

Arriva finalmente il fine settimana, due giorni per riposarsi e divertirsi con passeggiate, escursioni, feste, buon cibo, musica e arte: come sempre nella provincia di Latina ci sono tanti appuntamenti per tutti i gusti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni e feste

Con l’estate si moltiplicano le occasioni per gustare gli eccezionali prodotti locali, vini, olii, formaggi, pesce azzurro, prodotti della terra e così anche le manifestazioni che permettono di fare degustazioni guidate, infatti in questo fine settimana si terranno a Bassiano il Beer Fest, a Formia Gastronomia e Folklore al Borgo di Trivio, a Latina c’è la Festa a Borgo Piave, mentre prosegue il Montenero Summer Village con ottimo cibo e musica dal vivo per tutta l’estate e la Festa della Birra a Sabaudia e a Cisterna la manifestazione Sport in Comune. A Fondi prosegue Un mare di eventi, il ricco calendario di eventi estivi con musica dal vivo e divertimento per tutti. Per chi non l'avesse ancora mai visto, è aperto il Giardino di Ninfa ed è visitabile nei fine settimana.

Musica dal vivo

In questo fine settimana saranno tanti i concerti e gli appuntamenti che vedono la musica protagonista come accade con il Sunset Jazz Festival a Sabaudia, concerti al tramonto in spiaggia, con gli eventi del Festival Pontino di Musica. A Lenola proseguono le esibizioni dal vivo per celebrare i 40 anni del complesso bandistico Angelo Molinaro, penultimo appuntamento per i Salotti Musicali con The Cinelli Brothers. A Pontinia si terrà il Rock&Blues Festival.

Teatro e cultura

Un week end interessante per gli amanti del teatro con il Festival del Teatro Classico che si tiene a Formia nell’area archeologica di Caposele, prosegue anche la rassegna Radure nei luoghi più suggestivi della via Francigena del Sud.

Mostre

Tanti gli appuntamenti anche per gli amanti dell’arte: a Bassiano si potrà partecipare attivamente all’installazione sonora Archive of Voices. Proseguono nello splendido borgo medievale la collettiva Sermoneta Summer Art e alla OmniArt la collettiva Art is Now.

Cinema

A Cisterna torna per la sua X edizione il Cisterna Film Festival che propone cortometraggi da tutto il mondo. A Latina torna puntuale come ogni estate, il Cinema all’Aperto al Multisala Corso. Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.