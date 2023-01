Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 21 e domenica 22 gennaio

Il maltempo sembra non voler andar via, ma questo non deve impedire a chi vuole trovare un po’ di relax e divertimento, dopo una dura settimana di lavoro, nel corso del fine settimana. Come sempre la provincia pontina offre moltissimo: dagli spettacoli dal vivo all’arte, alle manifestazioni alle sagre e alle visite guidate.

Manifestazioni ed escursioni

In questo weekend iniziano le celebrazioni del piatti invernale per eccellenza: la polenta, si partirà con la Sagra della Polenta nel borgo medievale di Sermoneta e a Doganella di Ninfa e poi si proseguirà per il resto del mese in altre borgate del comune. Per chi ha desiderio di conoscere meglio i luoghi in cui spesso fa una passeggiata o vive è in programma per domenica la visita guidata “Il Tour nei luoghi cari a Pasolini” a Sabaudia.

Spettacoli dal vivo

Tanti sono gli spettacoli, sia teatrali che musicali, che si terranno in questo fine settimana: da Una Scarpetta per tre, spettacolo per tutta la famiglia che vede la collaborazione di due compagnie storiche del territorio Opera Prima e Matutateatro; i Mezzalira – I Panni Sporchi Fritti in Casa divertente commedia in scena al Teatro Moderno; al teatro parrocchiale di Santa Maria Goretti a Latina andrà in scena la Compagnia Luna Nuova con Natale in Casa Cupiello mentre al Ponchielli, altro grande classico, si potrà assistere a Miseria e Nobiltà portata in scena dalla compagnia amatoriale i SognAttori. Proseguono i concerti di Latina in Jazz con il concerto del Cinzia Tedesco Quartet.

Mostre

C’è sempre tanta arte da ammirare a Latina e provincia nel fine settimana: proseguono a Sermoneta la mostra Ritratto d’Artista che propone le opere di Laura Marcucci Cambellotti e allo Spazio COMEL Ibrida – Hybrid personale dell’artista romano Marco Cavalieri; si chiude con un incontro con l’artista la personale di Elena Nonnis “Timeline” al SusiHub.

Cinema

Sarà proiettato al MUG Museo Giannini di Latina il documentario I Custodi del Tempo, omaggio a Latina in occasione dei suoi 90 anni. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.