Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 22 e domenica 23 aprile

Week end lungo grazie al ponte del 25 aprile: tanti giorni di festa per rilassarsi, divertirsi e lasciarsi alle spalle il tran tran quotidiano. Spettacoli dal vivo, visite guidate, manifestazioni e mostre: tanti gli appuntamenti che animeranno il fine settimana e che dureranno fino a martedì e oltre.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Tante le manifestazioni legati a diversi ambiti dal florovivaismo e agricoltura come la Mostra Agricola Campoverde e Primavera alla Landriana; le eccellenze enogastronomiche con la versione primaverile del Festival dello Street food a Fondi e laboratori, visite guidate e incontri con la manifestazione Camere D’Aria che si tiene al borgo medievale di Fossanova. In questo fine settimana Fondi celebra anche San Sotero con un importante appuntamento per i più devoti: l’ostensione della Sacra Sindone.

Visite guidate

Come sempre c’è grande attenzione al territorio e alle sue bellezze, dunque sono tante e in luoghi diversi le visite guidate organizzate su tutto il territorio pontino. Si andrà alla scoperta dell’incantevole Parco di Pantanello con il Parco si racconta, nuove iniziative per adulti e bambini al Parco Archeologico di Priverno. Visite guidate anche al Giardino di Ninfa e al Giardino della Landriana.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti gli appuntamenti culturali: fine settimana anticipato al Teatro D’Annunzio dove si terrà lo spettacolo di danza in omaggio a Federico Fellini, Felliniana. A Opera Prima andrà in scena lo spettacolo Gray, liberamente ispirato al Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. A Formia prosegue il festival Bizantina dedicato alla world music. Al MUG di Latina sarà presentato il libro Era di Maggio dedicato all’omicidio di Luigi Di Rosa avvenuto a Sezze nella seconda metà degli anni ’70.

Mostre

Tante le inaugurazioni in questo fine settimana: alla galleria Monti 8 si apre la personale dell’artista canadese Owen Rival “Chronic Maintenant”; ad Aprilia sarà inaugurata l’antologica dedicata a Dino Massarenti all’interno della rassegna Maestri. Proseguono anche in questo fine settimana le mostre: Percepibili Evanescenze, personale di Rosy Losito allo Spazio COMEL, Mad Donna 2023 al MaDXI di Tor Tre Ponti, My Song mostra che unisce musica e street art a Formia, Diario di Viaggio di Alessandra Chicarella all’ICAR di Latina e l'esposizione dei lavori dei finalisti della prima edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.