Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 22 e domenica 23 giugno

Arriva finalmente il fine settimana, due giorni per riposarsi e divertirsi con passeggiate, escursioni, feste, buon cibo, musica e arte: come sempre nella provincia di Latina ci sono tanti appuntamenti per tutti i gusti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Tante le manifestazioni che si tengono nel periodo estivo, dalle feste di piazza alle rievocazioni storiche agli appuntamenti che promuovono le eccellenze enogastronomiche locali, e queste settimana c’è proprio l’imbarazzo della scelta: a Cori si dà il via al Carosello Storico dei Rioni con il Giuramento dei Priori, a Priverno proseguono le cene propiziatorie che precedono il Palio del Tributo con la Festa di Porta Postrerula.

Per gli amanti del buon cibo si terrà a Latina il TTS Street Food due giorni per gustare ottimo cibo di strada proveniente da tutto il mondo; a Sezze si tiene Il Cibo nella Terra del Mito, una fiera enogastronomica nel centro storico.

Tra le feste di piazza e religiose si possono annoverare la Festa del Sacro Cuore di Gesù e la Festa di Inizio Estate che si terranno entrambe a Sabaudia.

A Piana delle Orme invece si terrà una manifestazione dedicati agli appassionati di metal detecting.

Escursioni e visite guidate

Come sempre sono tanti gli appuntamenti per scoprire in maniera più approfondita e originale il nostro territorio: oltre alle aperture nei week end del Giardino di Ninfa, si terrà l’Archeo Moon, escursioni guidate in notturna a Norma e Sperlonga

Spettacoli dal vivo

Il fine settimana sarà costellato da tantissimi spettacoli dal vivo, si inizia già venerdì sera con SatriCantus concerto di musica popolare romana con cena di alta cucina al ristorante Satricvm, la Festa della Musica che si terrà a Pontinia e lo spettacolo della rassegna Norba tra Teatro e Storia che si svolgerà al parco archeologico a Norma. A Latina prosegue la rassegna Novecento all’arena del Museo Cambellotti, mentre al Teatro D’Annunzio si potrà assistere al musical Alice. A Monte San Biagio si terrà la prima nazionale di Uno Nessuno Centomila nella versione di Giovanni Pannozzo. A Sermoneta torna la rassegna di teatro dialettale Sermonet’Amo e i suoi Fratelli.

Cultura

Tanti anche gli appuntamenti culturali si parte sempre il venerdì con uno degli appuntamenti della rassegna Libri nel Parco a Sabaudia, a Ventotene torna il festival letterario Gita al Faro, mentre a Latina prende il via la manifestazione Altre Storie che porta musica, incontri e dibattiti nel quartiere Q5.

Mostre

Tanti gli appuntamenti anche per gli amanti dell’arte: a Bassiano sarà inaugurata l’installazione sonora Archive of Voices. Ultimi giorni per visitare allo Spazio COMEL la personale di Hubert Bujak “Fotogrammi – nel flusso della memoria”, proseguono invece presso la galleria Monti 8 In Between mostra dell’artista Monika Marchewka, nello splendido borgo medievale la collettiva Sermoneta Summer Art e alla OmniArt la collettiva Art is Now.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.