Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 22 e domenica 23 luglio

Il caldo torrido imperversa ma la voglia di uscire, divertirsi e vedere cose nuove non manca. Tante sono le manifestazioni estive in giro per la provincia per rallegrare turisti e residenti che non sono partiti per le vacanze: sagre, feste, escursioni, musica dal vivo, spettacoli teatrali e molto altro ancora. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Rassegne estive

Ricchi di eventi e appuntamenti i calendari della programmazione estiva dei vari comuni della provincia pontina: musica e cultura a Sabaudia, divertimento per grandi e piccini a Priverno, visite guidate e spettacoli dal vivo a Sermoneta, sport e musica dal vivo a Latina, appuntamenti per tutti i gusti al centro di Formia, tre mesi di eventi in programma nella rassegna Fondi sotto le Stelle.

Manifestazioni e visite guidate

Grandi protagonisti del fine settimana gli ottimi prodotti locali pontini che potranno essere degustati in diverse manifestazioni in giro per la provincia: a San Felice doppio appuntamento con la Festa del Cocomero e con la manifestazione Vini e Sapori al Circeo, mentre a Bassiano arriva il Borgo del Gusto. Tutt’altra atmosfera a Lenola che durante il week end ospiterà i Celtic Hills days, un festival dedicato alla musica, cultura e tradizioni norrene. A Sperlonga lunga festa sulla spiaggia che festeggia i vent’anni dello stabilimento Bazzano Beach. Per chi ancora non ci è mai stato sono in programma le visite guidate al Giardino di Ninfa e al giardino della Landriana.

Concerti

Tanti appuntamenti con la musica e il teatro in tutta la provincia pontina. Tanti i concerti: al campo CONI di Latina si esibirà Paolo Belli e la sua orchestra, al centro commerciale l’orologio suoneranno i Lotus, tribute band di Elisa. Tanta musica anche a Sabaudia con gli ultimi appuntamenti del Sunset Jazz Festival e con la rassegna I Suoni del Lago Oltre il Giardino che si tiene al belvedere.

Spettacoli teatrali e cultura

Per gli amanti del teatro questo fine settimana ci sarà l’imbarazzo della scelta: prosegue il Festival del Teatro Classico a Formia e la rassegna Radure, che ogni settimana porta in un diverso paese posto sulla via Francigena uno spettacolo, stavolta si esce dalla provincia pontina per recarsi a Carpineto Romano. Prende il via una manifestazione molto amata: Il Parco e la Commedia che porta spettacoli di alto livello presso il Parco Nazionale del Circeo. Nuovo appuntamento anche con la storica rassegna letteraria Libri sulla Cresta dell’Onda che stavolta vedrà protagonista il divulgatore scientifico Mario Tozzi.

Mostre

Tante anche le mostre nel territorio pontino: nel Museo dell’Abbazia di Valvisciolo è visitabile la mostra dedicata all’Arte Contemporanea, che si affianca alla prestigiosa collezione del museo. Presso lo splendido quartiere della Giudea a Fondi prosegue con diversi eventi collaterali la mostra Percorsi d’Arte. Sempre a Fondi ma al Palazzo Baronale si può visitare fino a settembre la grande collettiva Metamorfosi, mentre a Cisterna c’è la personale le Vie dello Spirito di Barbara Stamegna.

Cinema

Tanti gli appuntamenti anche per gli amanti del cinema, mentre al Multisala Corso di Latina prosegue la programmazione del cinema all’aperto, a Cisterna si tiene la IX edizione del Cisterna Film Festival, festival internazionale del cortometraggio. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.