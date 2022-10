Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 22 e domenica 23 ottobre

Dopo una dura settimana di lavoro, beghe quotidiane e contrattempi dell’ultimo minuto finalmente arriva il fine settimana. È tempo di relax e divertimento e anche questo weekend, se volete passare qualche ora spensierata ci sarà l’imbarazzo della scelta: dagli spettacoli dal vivo alla visite guidate, dall’arte alle manifestazioni e chi più ne ha, più ne metta.

Manifestazioni

Il fine settimana pontino offre sempre una variegata quantità di manifestazioni attente al territorio e alle sue eccellenze come la Sagra dei Marroni di Rocca Massima, e la Festa dell'olio a Fossanova, a grandi passioni come Vespe in Volo, o all’aspetto religioso come gli eventi pensati per l’arrivo della statua della Madonna di Fatina a Roccagorga. In preparazione di Halloween a Maenza arriva anche l’incredibile esperienza del Castello del Terrore.

Spettacoli dal vivo

Tanti gli eventi dal vivo a cui assistere, in particolare al Circolo Cittadino arriva un altro appuntamento del Latina Jazz Club con il concerto del Luca Begonia Quartet, e un viaggio nella canzone napoletana proposto dall’Ardeafilarmonica. Tornano anche gli spettacoli teatrali per i nostri ragazzi con il primo appuntamento della stagione Famiglie a Teatro a Priverno. Letture e musiche dal vivo anche al Giardino di Ninfa in occasione della Giornata Europea dei Parchi Letterari.

Arte e cultura

Grande spazio alla cultura nel weekend, con ben due presentazioni di libri: Una Salita per Amore ad Aprilia e l’incontro con tre autori al MUG di Latina per parlare del tema della migrazione; e spazio all’arte con l’esposizione straordinaria della Spada di Cesare Borgia al Castello di Sermoneta, gli ultimi giorni di mostra della bipersonale degli artisti Fernando Falconi e Pasquale Simonetti allo Spazio COMEL di Latina e l'iniziativa Abitare il Museo al Giacomo Manzù

Cinema

Per chi invece non ha voglia di partecipare ad eventi e ama la magia del grande schermo, come sempre, la programmazione nelle sale pontine è ricca di film e novità.