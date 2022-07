Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 23 e domenica 24 luglio

Un altro fine settimana di caldo torrido, c’è chi lo passerà al mare, chi è già partito per le vacanze, ma per chi rimane in città sono in programma moltissimi eventi per tutti i gusti e tutte le età.

Manifestazioni

Tanti sono gli eventi estivi organizzati dalle varie Amministrazioni Comunali: calendari ricchi di spettacoli dal vivo, incontri, rassegne come quelli ospitati nell’Estate Privernate che prevede un concerto di musica classica all’Abbazia di Fossanova, o quelli in programma a Minturno e Scauri per tutto il fine settimana e a Fondi.

Non mancheranno le manifestazioni che celebrano le eccellenze enogastronomiche locali come Mangiare con Gusto a Terracina, o le feste patronali come quella in onore di Sant’Anna a Pontinia. Per chi ancora non l’ha fatto c’è sempre la possibilità di prenotare una visita allo splendido Giardino di Ninfa.

Teatro

Questo fine settimana si preannuncia davvero interessanti per gli amanti del teatro: a Latina mattatore per una serata ci sarà Christian De Sica in Una serata tra amici; a Sabaudia, nella splendida cornice del Parco Nazionale del Circeo prosegue la rassegna Il Parco e la Commedia la quale prevede ben tre gli appuntamenti tra sabato e domenica, tra cui anche Cappuccetto Red dedicato al pubblico più giovane. Per chi ha voglia di passare una serata senza pensieri ci sono i Ditelo Voi in scena a Campodimele, mentre a Formia si rinnova l’appuntamento con il Festival del Teatro Classico con la trasposizione di un classico plautino in scena venerdì sera.

Concerti

Tanti gli appuntamenti con la musica dal vivo a Latina e provincia: proseguono gli appuntamenti con il jazz al Giardino di Ninfa che sabato sera ospiterà l’Erasmo Bencivenga Trio che proporrà grandi classici dei Beatles riarrangiati in chiave jazz. Ampia scelta anche per gli appassionati di musica classica a Fondi con Matteo Cossu impegnato nel concerto Una Leggenda del Violino, a Gaeta con Celeste Di Meo e il suo Concerto per Violino Polifonico, con altri due appuntamenti del Festival Pontino di Musica sabato a Sermoneta con il flautista Mario Caroli e domenica al Teatro Ponchielli di Latina con Francesco D’Orazio al violino e Giampaolo Nuti al pianoforte. Per gli amanti della musica sciamanica e tribale venerdì sera ci sarà un suggestivo appuntamento sul lago di Paola.

Appuntamenti culturali

Come sempre nel fine settimana pontino non mancano gli appuntamenti culturali: a Formia con una teatralizzazione delle ultime giornate di vita di Cicerone e a Latina la presentazione del libro di Luca Albanese Il Cadavere Dimenticato. Proseguono le mostre Il Sogno del Latte, esposizione tutta al femminile alla galleria Romberg di Latina, L’Orizzonte degli Eventi, mostra antologica dell’artista Enzo Lisi, e l’eccezionale esposizione della Spada di Cesare Borgia al Castello Caetani di Sermoneta. Ultimi giorni per visitare la mostra di Enzo Sciotti, grande disegnatore che ha realizzato indimenticabili locandine per il cinema, a Cisterna.

Estate al cinema

Tanti gli appuntamenti dedicati al cinema in questa rovente estate: oltre all’ormai tradizionale appuntamento con il cinema all’aperto offerto dal Multisala Corso, con recuperi di grandi successi della passata stagione, anteprime ed eventi speciali, i terranno in provincia ben due festival dedicati al cortometraggio a Cisterna, con il Cisterna Film Festival, e a Ventotene con la rassegna dedicata al cinema d’autore, a temi importanti legati all’Europa e all’attualità, Ventotene Film Festival.

Sempre ricca anche la consueta programmazione dei cinema pontini nei quali saranno proiettati blockbuster come Thor love and tunder, Top Gun: Maverick, Jurassick Worl: il Dominio, un horror estivo come The Twin, film italiani come l’ultimo di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, Nostalgia, il drammatico Secret Love, l’atteso biophic Elvis di Baz Luhrmann, il documentario One Day e il film di animazione Peter va sulla Luna.