Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 23 e domenica 24 settembre

Ormai è arrivato l’autunno, ciò non toglie il fatto che c’è voglia di divertirsi e riposarsi nel fine settimana. questo non vuol dire che la voglia di riposo e divertimento sia passata. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni e cultura

In un’ottica di promozione e riscoperta del territorio c’è la Coppa d’Oro della Maga Circe, una competizione esposizione di auto d’epoca scoperte. Tra le manifestazioni dedicate ai libri e alla cultura, ci sono i Salotti Culturali di Aprilia e la kermesse LeggoLatina che si terrà nel cuore della città. Purtroppo a causa del maltempo è stata rinviata la manifestazione Mangiare con Gusto che doveva tenersi a Terracina. Ultimi giorni di eventi della rassegna @Nicolosi che si chiuderà proprio domenica.

Visite guidate

Un fine settimana dedicato alle bellezze pontine grazie alle Giornate Europee del Patrimonio che vede organizzare visite guidate al Comprensorio di Minturnae e un approfondimento sulla figura mitologica di Camilla a Museo Archeologico di Priverno. Sono ancora aperti e visitabili il Giardino di Ninfa e il giardino della Landriana che permetteranno di ammirare gli splendidi colori dell’autunno.

Mostre

Tante le mostre in corso nella nostra provincia: sarà inaugurata sabato presso la galleria Monti 8 la personale dell’artista americano Gabriel Madam. Inaugurate venerdì 22 settembre la prima collettiva della OmniArt Open Gallery, la mostra dedicata ad Alessandro Marchetti al Museo Cambellotti, e la mostra fotografica a cura di Emergency “Afghanistan dentro la guerra”. Ultimissimi giorni per visitare la personale di Valerio Libralato allo Spazio COMEL e la mostra Metamorfosi dedicata al celebre scritto di Ovidio, penultimo fine settimana a disposizione per ammirare la mostra Vie dello Spirito di Barbara Stamegna a Cisterna e per visitare la statua dell’Ulisse del maestro Ugo Attardi a Sabaudia.



Cinema

Tanti gli appuntamenti con i festival dedicati al Cinema come quello che si tiene a Sezze, il Fondi Film Festival che si avvia alla sua conclusione e lo storico Ventotene Film Festival. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.