Weekend di Natale: cosa fare a Latina e provincia il 24, 25 e 26 dicembre

Finalmente è arrivato il Natale, che quest’anno coincide col fine settimana, oltre a pranzi e cene luculliane in compagnia di parenti e amici, non mancheranno nemmeno in questo weekend festivo tanti eventi per chi non vuole rimanere a casa a giocare a carte o a tombola. Ecco qualche suggerimento per voi.

Rassegne Natalizie

Proseguono le rassegne promosse dalle amministrazioni comunali che in questo fine settimana proporranno diversi eventi come il presepe vivente a Fondi, quello di Ponza, e il suggestivo presepe vivente di Maranola, giunto alla 48° edizione. Da visitare in questi giorni di festa anche il Presepe nelle grotte a Cisterna, e a Formia si potrà assistere all'Accensione del tradizionale ceppo di Natale. Proseguiranno le iniziative anche a Sabaudia con gli artisti di strada che allieteranno il centro nel giorno di Natale, e le visite guidate in notturna a Sermoneta in programma a Santo Stefano. Ultimi giorni per visitare il Castello di Babbo Natale a Maenza. Se non si ha voglia di partecipare a eventi in particolare si potrà passeggiare e ammirare le luminarie di Fondi e Favole di Luce, lo splendido mondo di luci colorate che hanno invaso Gaeta.

Nei giorni festivi proseguiranno inoltre i mercatini e le luci natalizie ad Aprilia, i tanti eventi di Bianco Priverno e il mercatino e le iniziative al Castello di San Martino, e le Favole di Luci a Gaeta;

Cultura e spettacoli dal vivo

Anche questo weekend non mancheranno diversi spettacoli dal vivo concentrari per lo pià nella giornata di Santo Stefano: come il concerto del Vibration Gospel Choir a Latina, o lo spettacolo di varietà Sì è Natale che si terrà a Itri, o il classico Natale in Casa Cupiello al Castello di Minturno o il concerto di Natale che si terrà proprio domenica 25 a Sperlonga

Mostre

Tanti gli appuntamenti con l’arte a Latina città: al Caffè degli artisti si potranno ammirare le opere di Ersilia Sarrecchia; presso l’abbazia di Valvisciolo la personale dell’artista tedesco Emanuel Mooner, e al Castello Caetani di Fondi l’esposizione di xilografie giapponesi Hiroshige e il mondo illustrato dagli Ukiyo-E; fino a Natale sarà aperta al pubblico anche la mostra di cimeli storici della Lazio.

Cinema

Un altro passatempo tradizionale per molti è andare al cinema e godere dei film natalizi o per tutta la famiglia. Tante le novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione a Latina e provincia.